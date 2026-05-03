旅美台灣投手鄧愷威今（3）日在休士頓太空人作客波士頓紅襪之戰，展現關鍵壓制力，中繼登板面對滿壘危機沉著應對，完成1.1局投球任務繳2K無失分。同時，鄧愷威也在歷史悠久的芬威球場「綠色怪物」全壘打牆內留名，登上美國體育記者摩拉利斯（Julia Morales）的個人instagram版面，也是繼台灣「怪力男」李灝宇在上月下旬簽名後，再度有台灣球員在綠色怪物留下大名。
鄧愷威中繼1.1局！繳2K無失分好投
休士頓太空人今天對戰紅襪，旅美台將鄧愷威雖然先前已有先發經驗，但這場仍在七局上中繼登板，單一打席更是讓紅襪換了2次代打，最終由吉田正尚對決鄧愷威。
鄧愷威雖投出1次保送，讓吉田正尚上壘，但他面對滿壘臨危不亂，K掉打者成功守下該局。鄧愷威八局上續投，最終再繳1K，並製造滾地球、內野飛球出局，完成1.1局2K無失分表現，完美結束投球任務。
鄧愷威也來到芬威球場！「綠色怪物」留名登美記社群
太空人這次作客紅襪主場「芬威球場」，今年投球表現亮眼的鄧愷威也到遠近馳名的「綠色怪物」留名。美國太空城家庭網絡（Space City Home Network）體育記者茱莉亞·摩拉利斯（Julia Morales）昨天在個人instagram版面發布一組圖片，其中就包含鄧愷威與綠色怪物的合照。
摩拉利斯寫下「芬威圖集」，並在自己的個人照與城市街景照後，發出鄧愷威在綠色怪物內的相片。只見鄧愷威用手指向簽名板，似乎已留下自己的名字。摩拉利斯後續也繼續發布了不少張太空人球隊團體合照，鄧愷威的獨照則成一大亮點。
「綠色怪物」不僅是打者夢也挑戰投手心臟！繼李灝宇再有台將簽名
波士頓紅襪主場芬威公園（Fenway Park）的「綠色怪物」（Green Monster），是自1912年啟用至今、大聯盟全美第二高的左外野全壘打牆。這座充滿傳奇色彩的巨牆，以其獨特的構造讓球場內的長打動向變得難以捉摸。這座高牆不僅是強打者的試煉場，更是對投手心臟的極致考驗。
效力於底特律老虎的台灣強打李灝宇，也曾在芬威主場完成大聯盟首秀，他上月也在「綠色怪物」內留名，當時就有球迷祝福他盡快「轟一支」。最終李灝宇雖沒有在芬威球場中開轟，但也帶著挑戰「綠色怪物」的氣勢，在辛那提紅人隊主場擊出大聯盟首轟，更是一支逆轉2分砲。
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休士頓太空人今天對戰紅襪，旅美台將鄧愷威雖然先前已有先發經驗，但這場仍在七局上中繼登板，單一打席更是讓紅襪換了2次代打，最終由吉田正尚對決鄧愷威。
鄧愷威雖投出1次保送，讓吉田正尚上壘，但他面對滿壘臨危不亂，K掉打者成功守下該局。鄧愷威八局上續投，最終再繳1K，並製造滾地球、內野飛球出局，完成1.1局2K無失分表現，完美結束投球任務。
鄧愷威也來到芬威球場！「綠色怪物」留名登美記社群
太空人這次作客紅襪主場「芬威球場」，今年投球表現亮眼的鄧愷威也到遠近馳名的「綠色怪物」留名。美國太空城家庭網絡（Space City Home Network）體育記者茱莉亞·摩拉利斯（Julia Morales）昨天在個人instagram版面發布一組圖片，其中就包含鄧愷威與綠色怪物的合照。
摩拉利斯寫下「芬威圖集」，並在自己的個人照與城市街景照後，發出鄧愷威在綠色怪物內的相片。只見鄧愷威用手指向簽名板，似乎已留下自己的名字。摩拉利斯後續也繼續發布了不少張太空人球隊團體合照，鄧愷威的獨照則成一大亮點。
「綠色怪物」不僅是打者夢也挑戰投手心臟！繼李灝宇再有台將簽名
波士頓紅襪主場芬威公園（Fenway Park）的「綠色怪物」（Green Monster），是自1912年啟用至今、大聯盟全美第二高的左外野全壘打牆。這座充滿傳奇色彩的巨牆，以其獨特的構造讓球場內的長打動向變得難以捉摸。這座高牆不僅是強打者的試煉場，更是對投手心臟的極致考驗。
效力於底特律老虎的台灣強打李灝宇，也曾在芬威主場完成大聯盟首秀，他上月也在「綠色怪物」內留名，當時就有球迷祝福他盡快「轟一支」。最終李灝宇雖沒有在芬威球場中開轟，但也帶著挑戰「綠色怪物」的氣勢，在辛那提紅人隊主場擊出大聯盟首轟，更是一支逆轉2分砲。