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今（3）日洛杉磯道奇在客場對戰聖路易紅雀，道奇推派日本好手佐佐木朗希掛帥先發，朗希繳出六局失三分的優質先發表現，可惜道奇打線熄火，比賽前段遭到對手封鎖，直到九局兩出局後才出現反攻，可惜最終未能追平，以2：3吞下系列賽第二敗，也是近期四連敗。佐佐木朗希今日用了大聯盟新高的104球，繳出了六局失三分的優質先發內容，其中被敲出五支安打（包括一發全壘打）、送出四次三振兩次保送。本場比賽唯一的失分在第三局，朗希接連被敲出兩隻二壘安打失掉第一分，隨後又被這個系列賽最火燙的打者沃克（Jordan Walker）擊出全壘打失掉三分。在三局度過亂流後，雖然佐佐木朗希的用球數已超過70球，但他四五六局都非常有效率地抓到出局數，三個半局都讓對手三上三下，順利完成本季首次優質先發。道奇打線比賽前段手感依舊冰冷，在前五局就出現三次雙殺，讓道奇難以攻下分數，直到九上兩出局後打線才甦醒，靠著塔克（Kyle Tucker）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、蒙西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）連續四支安打的串聯攻下兩分，可惜最後未能攻下追平分。大谷翔平在本系列賽一安難求，本場比賽不僅吞下兩次三振，唯一一次強進擊球卻打出一次雙殺，賽後打擊率下降到.252、OPS.835。