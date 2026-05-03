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費城76人今（3）日在TD花園球場上演了足以載入NBA史冊的史詩級逆轉！在季後賽首輪面臨系列賽1比3落後的絕對劣勢下，76人發揮堅韌鬥志連拿三勝，最終在今日的搶七大戰中以109：100擊敗波士頓塞爾提克（Boston Celtics），76人以總比分4比3晉級東區準決賽，寫下隊史罕見的「黑七奇蹟」，親手終結了綠衫軍歷史性不敗金身紀錄。根據NBA數據統計，76人追隨2020年丹佛金塊的腳步，成為歷史上第14支在1比3落後下成功逆轉晉級的球隊；更讓波士頓球迷崩潰的是，塞爾提克隊史過去在3比1領先的32次系列賽中，從未遭到翻盤，今日這項不敗神話在費城戰士的衝擊下正式化為烏有。除了核心主力的發揮，此役最大的驚喜莫過於18歲新秀艾吉康（VJ Edgecombe）。他在這場生死決戰中毫無懼色，出賽43分鐘轟下23分、6籃板、4助攻，其中三分球更是11投5中。艾吉康這23分成功超越了傳奇球員奇克斯（Maurice Cheeks）於1979年創下的20分紀錄，正式成為76人隊史「搶七大戰中得分最高的新秀」。對於球隊一哥恩比德（Joel Embiid）而言，這是一場自我救贖的勝利。這不僅是他職業生涯首度在搶七大戰中獲勝，他在禁區的牽制力也為外線隊友拉開空間。而後場核心馬克西（Tyrese Maxey）則在決勝節展現「大心臟」，在比分被追到僅1分差的危機時刻連進兩球奪下4分，為球隊徹底守住勝果。76人成功跨越波士頓這座高山，以第七種子的身份強勢闖入東區準決賽。接下來，他們將面對由布朗森（Jalen Brunson）領軍、早已在次輪待命的紐約尼克。帶著逆轉三連勝的強大氣勢，費城是否有機會延續黑七奇蹟、一舉殺入東區決賽值得關注。