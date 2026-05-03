費城76人終於推翻了波士頓塞爾提克這座壓在頭頂的大山！在今（3）日驚心動魄的搶七大戰中，76人以109：100勝出，終結了恩比德時代季後賽對戰綠衫軍全敗的恥辱紀錄。不過，這場史詩級勝利卻蒙上了一層厚厚的陰影。當家球星恩比德（Joel Embiid）在第四節末段疑似遭遇膝蓋傷勢，離場時明顯跛行的畫面，讓全費城球迷心頭一緊。

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馬克西「捨身誤擊」！　恩比德膝蓋變形瞬間曝光

這起意外發生在第四節後半段，當時塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）持球強攻，防守的馬克西（Tyrese Maxey）被撞飛後，整個人重心不穩直接壓在恩比德的膝蓋上。從轉播畫面來看，恩比德的膝蓋在碰撞瞬間出現了不自然的受力反應。儘管他隨後仍留在場上奮戰，甚至還演出一次驚天的捨身撲球，但傷後的移動力明顯受挫，最終在第四節尾聲提前退場治療。

令人稍微安心的是，在76人確定鎖定勝局後，恩比德仍回到球場與隊友瘋狂慶祝，傷勢恐沒有大礙，不需立即進入急診室；但考慮到恩比德過往豐富的「膝蓋傷病史」，球團醫療團隊絕對不敢掉以輕心。

帶傷慶祝藏隱憂？　歷史傷病史成關注焦點

在受傷之前，恩比德展現了統治級的巨星風範，全場狂轟34分、12籃板、6助攻，徹底摧毀了綠衫軍的防線。他在關鍵戰役的自我證明，原本應是鞏固歷史地位的里程碑，如今卻要因傷勢檢查結果而蒙上一層變數。

隨著首輪驚險突圍，76人接下來將在東區準決賽對戰以逸待勞的紐約尼克。面對球風極其強硬、擅長身體對抗的尼克隊，76人急需一個100%健康的恩比德坐鎮禁區。目前費城全隊正屏息以待進一步的醫療報告，祈禱這位新科黑七奇蹟的領航員能避開最壞情況，在下週系列賽開打前滿血回歸。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...