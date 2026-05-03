在NBA季後賽首輪開打前，擁有56勝、東區第2種子的波士頓塞爾提克，原本被視為最有機會挑戰聯盟霸權的球隊之一。然而短短一個系列賽，他們卻從3比1聽牌優勢一路崩盤，最終遭費城76人逆轉淘汰，這是費城44年來首度在季後賽系列賽擊敗綠衫軍。這支原本有望復仇紐約尼克的強權，究竟在奪冠之路上出了什麼問題？
一、三分神話破滅：當武器失靈，體系瞬間崩塌
塞爾提克本季最大仰賴的進攻核心，就是外線投射。例行賽三分命中率高達36.7%，位居聯盟前段班，但到了季後賽關鍵戰役，這項優勢卻徹底消失。尤其在搶七戰決勝時刻，球隊連續投丟6記關鍵三分，直接葬送翻盤機會。
當一支高度依賴外線的球隊，在最關鍵時刻「沒有Plan B」，失敗幾乎是必然。後衛懷特（Derrick White）就是縮影。即便開局手感火燙，但末節再度「斷電」，讓進攻端完全停滯。
二、雙探花的掙扎：布朗表現不穩定
雖然表面數據尚可，但身為本季場均28.7 分的核心，布朗（Jaylen Brown）在關鍵比賽的表現難辭其咎。在坦圖姆（Jayson Tatum）回歸後，布朗似乎難以找到與隊友分享球權的節奏，他在G5與G6的投籃命中率僅有四成，且在G6需要領袖站出來時，僅繳出18 分、2助攻與1籃板的平庸成績。
三、禁區真空：武切維奇交易徹底失敗
塞爾提克本季最大隱憂，其實早已埋下。在波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍佛德（Al Horford）體系瓦解後，球隊試圖透過交易補強，引進武切維奇（Nikola Vucevic），但結果證明這是一場錯誤決策，武切維奇系列賽命中率僅37.8%，且防守橫移緩慢，成為對手攻擊點，並在G7關鍵時刻遭教練棄用。即便克塔（Neemias Queta）有潛力，但受限於犯規問題無法長時間留在場上，導致禁區完全失守。
四、傷病與現實：對手其實比種子更強
最後，這支76人，根本不是一般的第7種子。他們擁有完整健康的核心陣容，包括喬治（Paul George）、馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）以及新星艾吉康（VJ Edgecombe）。這套陣容的實力，遠遠高於一般第7種子。
反觀塞爾提克，最致命一擊來自塔圖姆（Jayson Tatum）在搶七戰因傷缺陣，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，是 塔圖姆因膝蓋僵硬被迫缺席。雖然教練團聲稱是為了保護球員的職業生涯，但對於一支背負奪冠期待的球隊來說，領袖在生死戰作壁上觀，無疑在心理與戰術層面都擊垮了球隊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
塞爾提克本季最大仰賴的進攻核心，就是外線投射。例行賽三分命中率高達36.7%，位居聯盟前段班，但到了季後賽關鍵戰役，這項優勢卻徹底消失。尤其在搶七戰決勝時刻，球隊連續投丟6記關鍵三分，直接葬送翻盤機會。
當一支高度依賴外線的球隊，在最關鍵時刻「沒有Plan B」，失敗幾乎是必然。後衛懷特（Derrick White）就是縮影。即便開局手感火燙，但末節再度「斷電」，讓進攻端完全停滯。
|場次
|三分球投籃數據
|命中率
|結果
|Game 2
|13-50
|26.0%
|輸球
|Game 5
|11-39
|28.2%
|輸球
|Game 6
|12-41
|29.2%
|輸球
|Game 7
|13-47
|27.6%
|輸球
雖然表面數據尚可，但身為本季場均28.7 分的核心，布朗（Jaylen Brown）在關鍵比賽的表現難辭其咎。在坦圖姆（Jayson Tatum）回歸後，布朗似乎難以找到與隊友分享球權的節奏，他在G5與G6的投籃命中率僅有四成，且在G6需要領袖站出來時，僅繳出18 分、2助攻與1籃板的平庸成績。
塞爾提克本季最大隱憂，其實早已埋下。在波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍佛德（Al Horford）體系瓦解後，球隊試圖透過交易補強，引進武切維奇（Nikola Vucevic），但結果證明這是一場錯誤決策，武切維奇系列賽命中率僅37.8%，且防守橫移緩慢，成為對手攻擊點，並在G7關鍵時刻遭教練棄用。即便克塔（Neemias Queta）有潛力，但受限於犯規問題無法長時間留在場上，導致禁區完全失守。
四、傷病與現實：對手其實比種子更強
最後，這支76人，根本不是一般的第7種子。他們擁有完整健康的核心陣容，包括喬治（Paul George）、馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）以及新星艾吉康（VJ Edgecombe）。這套陣容的實力，遠遠高於一般第7種子。
反觀塞爾提克，最致命一擊來自塔圖姆（Jayson Tatum）在搶七戰因傷缺陣，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，是 塔圖姆因膝蓋僵硬被迫缺席。雖然教練團聲稱是為了保護球員的職業生涯，但對於一支背負奪冠期待的球隊來說，領袖在生死戰作壁上觀，無疑在心理與戰術層面都擊垮了球隊。
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。