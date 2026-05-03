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場次 三分球投籃數據 命中率 結果 Game 2 13-50 26.0% 輸球 Game 5 11-39 28.2% 輸球 Game 6 12-41 29.2% 輸球 Game 7 13-47 27.6% 輸球

▲綠衫軍二當家布朗（Jaylen Brown）在本系列賽關鍵戰役的投籃命中率低於四成，且在缺乏坦圖姆支援的情況下未能展現領袖價值，成為崩盤的檢討對象。（圖／美聯社／達志影像）

▲費城不僅打破了44年來在季後賽無法擊敗塞爾提克的魔咒，更完成了NBA歷史上罕見的1比3落後大逆轉神蹟。（圖／美聯社／達志影像）

在NBA季後賽首輪開打前，擁有56勝、東區第2種子的波士頓塞爾提克，原本被視為最有機會挑戰聯盟霸權的球隊之一。然而短短一個系列賽，他們卻從3比1聽牌優勢一路崩盤，最終遭費城76人逆轉淘汰，這是費城44年來首度在季後賽系列賽擊敗綠衫軍。這支原本有望復仇紐約尼克的強權，究竟在奪冠之路上出了什麼問題？塞爾提克本季最大仰賴的進攻核心，就是外線投射。例行賽三分命中率高達36.7%，位居聯盟前段班，但到了季後賽關鍵戰役，這項優勢卻徹底消失。尤其在搶七戰決勝時刻，球隊連續投丟6記關鍵三分，直接葬送翻盤機會。當一支高度依賴外線的球隊，在最關鍵時刻「沒有Plan B」，失敗幾乎是必然。後衛懷特（Derrick White）就是縮影。即便開局手感火燙，但末節再度「斷電」，讓進攻端完全停滯。雖然表面數據尚可，但身為本季場均28.7 分的核心，布朗（Jaylen Brown）在關鍵比賽的表現難辭其咎。在坦圖姆（Jayson Tatum）回歸後，布朗似乎難以找到與隊友分享球權的節奏，他在G5與G6的投籃命中率僅有四成，且在G6需要領袖站出來時，僅繳出18 分、2助攻與1籃板的平庸成績。塞爾提克本季最大隱憂，其實早已埋下。在波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍佛德（Al Horford）體系瓦解後，球隊試圖透過交易補強，引進武切維奇（Nikola Vucevic），但結果證明這是一場錯誤決策，武切維奇系列賽命中率僅37.8%，且防守橫移緩慢，成為對手攻擊點，並在G7關鍵時刻遭教練棄用。即便克塔（Neemias Queta）有潛力，但受限於犯規問題無法長時間留在場上，導致禁區完全失守。最後，這支76人，根本不是一般的第7種子。他們擁有完整健康的核心陣容，包括喬治（Paul George）、馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）以及新星艾吉康（VJ Edgecombe）。這套陣容的實力，遠遠高於一般第7種子。反觀塞爾提克，最致命一擊來自塔圖姆（Jayson Tatum）在搶七戰因傷缺陣，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，是 塔圖姆因膝蓋僵硬被迫缺席。雖然教練團聲稱是為了保護球員的職業生涯，但對於一支背負奪冠期待的球隊來說，領袖在生死戰作壁上觀，無疑在心理與戰術層面都擊垮了球隊。