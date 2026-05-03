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芝加哥小熊今（3）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，小熊隊靠著先發投手今永昇太的七局無失分得好投，加上打線在關鍵時刻的適時掩護，最終以2：0收下勝利，持續推進球隊的連勝氣勢。今永昇太在本場比賽展現了極高的穩定性與危機處理能力，在經歷上一場對陣道奇隊投不滿六局就失掉五分退場，本站他進行了投球策略的修正。首局雖然在2出局後因被安打加上暴投讓跑者進佔得點圈，但他仍舊沉穩的投球化解危機。此後，今永更是進入了自己最舒適的投球模式，從第4棒瓦加斯（Vargas）開始，連續解決了7名打者，甚至在第6局僅花費6球就讓對方打線三上三下，展現出驚人的投球效率與節奏掌握度。在技術細節上，今永此役的直球與指叉球組合發揮了極佳的引誘效果，所送出的5次三振全數由指叉球達成。總計今永主投7局僅用了87球，被敲出4支安打、僅有1次保送，無失分的優異數據將其本季防禦率進一步下修至2.40。即便在第7局面對古力爾（Gurriel）的二壘安打與後續的保送形成一、二壘有人危機，他也絲毫不顯慌亂，最後以招牌指叉球製造滾地球，完美守住球隊領先優勢。賽後，當被問及本季至今持續的亮眼表現時，今永昇太展現了謙虛的態度。他坦言自己並不認為目前已是一名「完成體」的投手，反而抱持著未來能持續進化、成長為更優秀投手的信念。對於外界將此年視為他職業生涯關鍵一年的說法，今永有著不同的見解，他強調：「比起說今年這一年特別重要，我已經投入職業棒球11年了，對我而言這11年來每一天都很重要。所以對我來說，並沒有『因為是今年』所以特別看待的理由，我唯一專注的，就是接下來的每一場比賽。」總教練克雷格·康塞爾（Craig Counsell）對於今永的表現給予了極高的讚賞，他指出：今永在場上展現了極高水準的投球內容，不僅球質優異，更重要的是在配球策略上，完全執行了賽前與捕手擬定的戰術規劃。康塞爾認為，今永能夠如此冷靜且精準地將球投進指定位置，是今日能夠壓制響尾蛇強大打線的關鍵，這樣的高水準投球不僅鼓舞了全隊士氣，也證明了他作為先發投手的強大心理素質。