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NBA美國職籃（National Basketball Association）費城76人今（3）日對決「綠衫軍」塞爾提克，以109：100讓塞爾提克抱憾出局。76人當家球星恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）在關鍵時刻穩住局勢，合力砍下64分。老將恩比德先前也曾挑戰搶七，不料三次都失敗，這次是他第一次在搶七大戰中取勝，突破生涯紀錄，更成功復仇，一掃2023年季後賽遭塞爾提克逆轉搶七的陰霾。費城76人在季後賽首輪，對上早就以3：1聽牌的塞爾提克，硬是打成3：3平手。「綠衫軍」塞爾提克作為東區前段班，過去在3：1絕對優勢的32次系列賽中，戰績為32勝0敗，不料遭76人在今天打破這項戰績。其中，在76人陣中12年的老將恩比德（Joel Embiid），今天上半場就砍下19分，帶領球隊取得領先優勢，雖一度被塞爾提克追分破解攻勢，但恩比德下半場也繳出15分，全場轟34分。最終恩比德在本場比賽出賽39分鐘，投籃25中11，三分球4中1，罰球11中9，得到34分12籃板6助攻1阻攻，順利接管比賽，也成功在搶七大戰中勝出，帶走季後賽次輪門票，將對戰紐約尼克隊。現年32歲的恩比德，於2014年被76人選中後，就再也沒有離開球隊，不過76人自1983年拿到總冠軍後，以及2001年拿到聯盟冠軍後，上一次晉級季後賽次輪已是2023年，當時就是對上塞爾提克，76人在拿了首勝後，卻被塞爾提克追到3：3平手。在2023年場搶七大戰中，上半場76人發揮穩定，但下半場卻突然全體「失魂」，76人無奈被塞爾提克打出28：6的猛攻，「綠衫軍」核心塔圖姆在前三節又攻下42分，兩隊最大分差來到30分，最終以88：112在第七戰輸球。這次76人的反攻，不僅讓原本勢不可擋的塞爾提克提早放假，也成功復仇。恩比德在生涯的三次搶七大戰中皆落敗，這不僅是他第一次在季後賽中擊退塞爾提克，更是他第一次成功收下搶七勝利。