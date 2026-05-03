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波士頓塞爾提克在今（3）日生死搶七戰以100：109不敵費城76人，慘遭「黑七」逆轉結束賽季。雖然明星前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣對球隊是一大打擊，但總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在生死關頭排出的「謎之先發陣容」，卻被認為是親手斷送勝利的關鍵。面對排山倒海的質疑，馬祖拉賽後仍堅稱戰術邏輯沒錯，直言：「只是討厭結果而已。」在塔圖姆缺陣的情況下，馬祖拉竟祭出一套在例行賽從未使用過的先發名單，除了主力布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）外，竟起用了謝爾曼（Baylor Scheierman）、加薩（Luka Garza）以及小哈波（Ron Harper Jr.）三名邊緣球員。結果這場「實驗」慘不忍睹，塞爾提克開賽便陷入6：17的落後。這三位奇兵不僅得分全部掛蛋，小哈波更是寫下NBA季後賽史上第二短的先發出賽紀錄。塞爾提克也因此成為NBA歷史上，首支在季後賽出現「三名先發得分皆為0分」的球隊。賽後，馬祖拉針對這套備受抨擊的陣容解釋道：「連輸兩場後，我想給系列賽帶來一點不同的感覺，並嘗試一些戰術上的測試，充分利用我們陣中能產生影響力的球員。」即便數據顯示加薩（Luka Garza）在場上的正負值為慘淡的負15，馬祖拉對自己的決策仍無悔意，他冷淡地告訴記者：「我熱愛我們的準備過程，只是討厭結果。很多人總是覺得只有結果是好的，才代表你『按對了鈕』。」塞爾提克曾在兩年前奪冠，但自馬祖拉接掌教鞭後的近兩個賽季，球隊在季後賽僅贏過一個系列賽。隨著今日在主場慘遭黑七淘汰，這位37歲少帥下季面臨的壓力將是前所未有。