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波士頓塞爾提克在今（3）日的搶七大戰（Game 7）以100：109不敵費城76人，遺憾出局。然而，除了當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣外，最令波士頓球迷憤怒的，莫過於球隊在交易大限前重金引進的明星中鋒武切維奇（Nikola Vucevic），竟在最需要體型優勢的時刻「人間蒸發」。本場比賽中，塞爾提克的內線調度顯得極其混亂。替補長人奎塔（Neemias Queta）與加薩（Luka Garza）相繼陷入犯規麻煩，其中加薩在短短8分鐘內正負值就低至負15。在禁區防線瀕臨崩潰、無人能阻擋恩比德（Joel Embiid）的情況下，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）寧願選擇用一群小前鋒去「假扮」中鋒，也不願讓坐在板凳上的武切維奇下場。要知道，武切維奇在系列賽前六戰場均還能貢獻19分鐘，但在賽季最重要的時刻，這位曾效力過魔術與公牛隊的明星長人，卻被當成了隱形人。回顧季中交易，塞爾提克為了補強禁區深度，不惜送走深具潛力的後衛西蒙斯（Anfernee Simons）以換取武切維奇。當時這筆交易被認為是針對季後賽內線對抗的關鍵布局，如今看來卻諷刺無比。球隊花了高昂代價引進深度，卻在生死關頭選擇「不信任」這份深度，讓這筆交易極可能成為綠衫軍近年來最失敗的操盤。除非武切維奇（Nikola Vucevic）身患未公開的傷病或急症，否則馬祖拉的棄用決定無疑是在宣告兩人的合作已經破裂。武切維奇將於今年夏天成為自由球員，以目前他在搶七大戰遭受的待遇來看，波士頓幾乎不可能留人，他也極可能在未獲得一分一秒表現機會的情況下，帶著失望離開波士頓。