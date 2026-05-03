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▲費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）在搶七大戰中傷痕累累，這對即將在次輪迎戰球風硬朗的尼克隊來說，無疑是個巨大隱憂。（圖／路透／達志影像）

▲尼克隊總教練麥克布朗麾下擁有多名隨時待命的優質板凳，深度遠勝目前極度依賴主力的76人隊。（圖／美聯社／達志影像）

費城76人雖然在波士頓熬過了地獄般的搶七大戰，並成功挺進東區準決賽，但外界普遍認為，這場勝利真正的「最大受益者」其實是他們的下輪對手紐約尼克。隨著次輪對決即將展開，紐約軍團已在身體與心理層面佔據了顯而易見的開局優勢。尼克隊是東區目前唯一不需要進入搶七戰就晉級的球隊。他們在首輪僅花六場就解決了亞特蘭大老鷹，第六戰甚至以51分的屠殺差距收尾，讓主力球員獲得了充分的休息。反觀76人剛經歷一場身心俱疲的客場生死戰，體力槽已近乎乾涸。在緊湊的季後賽時程下，這多出來的3天休息時間，極可能成為次輪系列賽的勝負分水嶺。雖然恩比德（Joel Embiid）在對戰塞爾提克時打出巨星風采，但他在搶七戰末段的小腿與膝蓋碰撞，已成為費城陣中的不定時炸彈。雖然他堅持完賽，但面對強調身體對抗、禁區防守極其粗暴的尼克隊，恩比德能否在短短48小時內恢復到足以應戰的狀態，目前仍是個大問號。在板凳戰力上，尼克隊展現了驚人的深度。總教練麥克布朗（Mike Brown）與其教練團擁有多名能立刻投入高強度對抗的替補。相比之下，76人總教練納斯（Nick Nurse）近期在調度上顯得保守，除了葛萊姆斯（Quentin Grimes）外，其餘替補能提供的貢獻極其有限。在系列賽進入拉鋸戰後，尼克的車輪戰術恐讓76人主力難以招架。儘管尼克隊被各界看好能輕取費城，但76人近期建立的防守體系已逐漸成形，若能維持搶七戰時的高壓防守，或許能將比賽帶入泥沼戰，重演「下剋上」的戲碼。然而不可否認的是，這支已經透支的費城軍團，面對的將是比殘陣塞爾提克更強大、更完整的紐約魔王。