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波士頓塞爾提克今（3）搶七生死戰（Game 7）以100：109不敵費城76人，慘遭淘汰。雖然76人中鋒恩比德（Joel Embiid）在系列賽開打時因緊急盲腸切除手術缺席前三戰，但回歸後的表現卻徹底摧毀了綠衫軍。賽後，攻下33分的塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）雖然肯定了對手的戰鬥力，卻也忍不住公開砲轟恩比德靠「假摔」得利，並對裁判的執法尺度感到失望。此戰恩比德繳出34分、12籃板、6助攻數據，更站上罰球線11次，為全場最高。布朗在賽後受訪時，語氣中充滿無奈與不滿：「這真的很難。恩比德給我們所有的長人與後衛都帶來巨大的壓力，我們嘗試了各種方法都無解。但他擁有如此龐大的身軀，卻還是在場上到處假摔騙哨子，而裁判竟然還獎勵他，給他那些額外的罰球。」布朗接著語帶諷刺地說：「但你知道的，這就是我們現在所處的聯盟環境。這是我唯一能說的了。」塞爾提克今日面臨巨大的打擊，頭號球星塔圖姆（Jayson Tatum）因膝傷被列入不出賽的名單，這讓布朗必須獨自承擔進攻重任。雖然他全場奮力拿下33分、9籃板、4助攻，但在缺乏支援以及內線不斷陷入犯規麻煩的情況下，綠衫軍最終無力回天，眼睜睜看著76人完成自1982年以來首度在季後賽淘汰波士頓的壯舉。儘管布朗對哨音有所微詞，但不可否認的是恩比德展現了MVP等級的影響力。在1比3落後的絕境下，恩比德忍受手術後的復原壓力，連續三場比賽主宰戰局，硬是帶領76人寫下黑七奇蹟，並將在東區準決賽挑戰紐約尼克。