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效力於洛杉磯道奇的日籍投手佐佐木朗希於今（3）日先發登板對戰聖路易紅雀。他主投6局用了104球，被敲出5支安打失3分，投出4次三振與3次保送，退場時球隊處於3分落後。最終道奇以2比3敗陣，佐佐木吞下本季第3敗。本季至今他共登板6場（皆為先發），戰績1勝3敗，防禦率下修到5.97。根據日媒Sponichi Annex報導，佐佐木朗希賽後受訪時表示：「在4局前用球數較多的情況下，能夠將剩下的局數投完，我認為這是一個收穫。」另外談到對挨轟後回穩的狀態他表示「丟掉的3分在比賽中已經無法挽回，重點在於我在這場比賽中還能做到什麼。邊反省開局的表現並進行修正，邊思考如何投球以連結到下一場比賽。」他回顧道，並針對未來補充說：「在投完最後的第6局時，對於表現不理想的原因有了一些掌握，我想這對下一場比賽會有幫助，這就是收穫。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後對佐佐木朗希的投球內容給予高度評價，他表示：「朗希雖然在那個半局丟掉3分，但最終完成了優質先發，投球數也超過100球。這對牛棚來說很有幫助，對於接下來贏得比賽也很重要。」對投球內容給予肯定。「與過去相比，內容有顯著的改善。成長非常明顯。近幾場比賽，每一場登板都在變得更好。」然而雖然今日交出優質先發的表現，主帥也點出了未來能改進的課題：「今天出現了保送第9棒的情況，這樣會導致打線再次輪回前段棒次。必須確實解決該解決的打者，盡量減少面對的打席數。整體而言是正向的，但仍有可以修正的部分，本人也深知這一點。」