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百年一見「棒球天才」大谷翔平再陷打擊低潮！洛杉磯道奇今（3）日2： 3不敵聖路易紅雀，除吞本季最長4連敗，打線更徹底「斷氣」。日籍球星大谷翔平繳4支0，本場結束陷入連續14打席無安打的低潮。道奇總教練羅伯斯受訪時坦言，確實有點「追壞球打」，不過認為球員們是因為焦慮才會如此，盼手感進快回升。道奇今天進攻端表現不佳，比賽前半段就出現4次致命雙殺，讓紅雀先發投手麥葛瑞維（Michael McGreevy）輕鬆壓制，終場道奇以2： 3敗給紅雀。大谷翔平今天仍以「第一棒、指定打擊」先發上場，但此役似乎仍找不回手感。大谷在1好1壞後，對內角高球的攻擊受到擠壓，擊成中外野飛球出局。第二打席好不容易擊出強勁平飛球，卻直接找上二壘手導致跑者弗里蘭（Kyle Freeland）回壘不及形成雙殺。6局上，道奇落後3分，在一出局、無人上壘時，大谷翔平上場卻吞K出局。8局上，兩出局時，大谷的第四打席對決紅雀第三任左投羅梅羅（JoJo Romero），同樣以三振收場。由於後續兩個打席大谷翔平皆吞下三振，據日媒報導，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也較為嚴肅，指出大谷「在主場時狀況有回升，但這兩場比賽確實有點『追打』壞球。」羅伯斯解釋，球員們肯定會焦慮，「打不好的時候，大家都會想『多做點什麼』，本來該選四壞球的情況也會揮棒。」但他也進一步指出，「但這不能當作藉口。希望能將緊張感化為正面力量前行。」大谷翔平本賽季在先發投球時展現驚人壓制力，但自從上壘紀錄在53場中斷後，打擊成績不盡理想。且道奇除了大谷的熄火外，打線也無法有效串聯，自上一輪對戰馬林魚以來，已連四場得分不到2分，也創下11年來首度連5戰「零全壘打」，寫下球隊自2015年以來的集體低潮紀錄。