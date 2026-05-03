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NBA季後賽今（3）日迎來歷史性的搶七大戰（G7）。費城76人隊作客波士頓，在一度落後的情況下，靠著當家球星恩比德（Joel Embiid）狂轟34分、12籃板、6助攻、1阻攻的史詩級表現，最終以109：100擊敗塞爾提克隊，完成大比分1：3落後的絕地大逆轉。這場勝利不僅讓76人隊掃除隊史18次面臨1：3落後全數出局的連敗魔咒，也讓恩比德徹底撕下「軟弱」的標籤。賽後，恩比德抱著兒子接受訪問，父子間的溫情互動更讓無數球迷為之動容。恩比德此役的表現只能用「慘烈」來形容。剛動完盲腸切除手術不久的他，在第三節激烈的肉搏戰中，手術傷口因劇烈運動而出現液體溢出，被迫一度下場接受緊急處理。同時，他的大腿也出現嚴重抽筋，只能在板凳席清出空地進行拉伸。到了決勝第四節，塞爾提克隊將比分逼近至1分差，恩比德頂住壓力飆進關鍵三分球與中距離。然而，他的左右膝蓋隨後連續遭到兩次重擊，甚至出現了令人驚心動魄的「反關節」扭曲。但即便是拖著一瘸一拐的雙腿，恩比德依然不顧一切地倒地撲搶籃板，用近乎自毀式的拚搏精神，為76人隊鎖定勝局。全場比賽恩比德出戰39分鐘，26投12中、罰球11中9，豪取34分、12籃板、6助攻且僅有1次失誤。他帶領76人隊成為NBA歷史上第14支在1：3落後下連贏三場晉級的球隊，更是歷史上第二支在搶七大戰中完成「老七傳奇」的隊伍。在經歷了這場高強度的血戰後，恩比德拖著疲憊且受傷的身體，抱著他5歲的兒子亞瑟（Arthur Embiid）在TD花園球場上接受賽後採訪，他將兒子高高舉起，像極了《獅子王》中的一幕。正當恩比德開口回答第一個問題時，懷裡的亞瑟突然指著自己的嘴巴大喊：「爸爸，你看我的牙齒！」原來，亞瑟在比賽期間掉了一顆牙齒。他興奮地向爸爸展示缺牙的空位，完全不在意現場緊繃的季後賽氣氛。這個充滿童真且無比溫暖的舉動，瞬間讓臉上寫滿疲憊的恩比德露出了無比燦爛的笑容，一旁的隊友馬克西（Tyrese Maxey）也被逗得開懷大笑。亞瑟隨後又拉了拉爸爸，再次提醒自己掉牙的事，而恩比德則是一臉寵溺地笑著回應：「我知道。」這充滿愛意的一幕，瞬間融化了全場球迷的心。亞瑟對恩比德而言，意義非比尋常。恩比德是以2013年在喀麥隆因車禍不幸過世的親弟弟亞瑟（Arthur）來為兒子命名。在親弟弟離世時，恩比德正值新秀年，曾一度陷入嚴重的抑鬱與絕望中，甚至想過放棄籃球、回到家鄉。「當亞瑟離開後，我覺得自己失去了人生的目標。」恩比德曾在《球員論壇》中回憶，「我必須每天早上醒來告訴自己，我有兩個選擇：我可以放棄，或者繼續向前走。」直到2020年9月兒子亞瑟出生，恩比德才重新找回了人生的光彩。在2023年奪得年度MVP的演講中，恩比德曾動情地說：「失去我的弟弟，然後把他的名字留給我的兒子，對我來說意義重大。我的兒子，就是我今天能站在這裡的原因。」