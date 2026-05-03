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NBA季後賽東區首輪今（3）日迎來史詩級的搶七大戰（G7）。費城76人隊作客波士頓，在當家核心恩比德（Joel Embiid）狂轟34分12籃板6助攻的帶領下，以109：100擊敗塞爾提克隊，不僅完成大比分1：3落後的驚天大逆轉，更親手締造了「老七傳奇」。這場勝利讓恩比德徹底吐怨氣，他們打破了塞爾提克隊過去在3：1領先時32勝0敗的「不敗神話」，賽後走向休息室時他忍不住霸氣回嗆：「打敗這些傢伙感覺很爽！」此前，塞爾提克隊球星布朗（Jaylen Brown）曾在直播中公開表示：「說實話，沒了恩比德，他們（76人）反倒可能更強一點。」這番言論當時引發了巨大爭議，然而事實勝於雄辯，在本輪系列賽中，只要恩比德有登板，76人隊的戰績是壓倒性的3勝1敗。今日在關鍵的搶七生死戰中，恩比德全場出戰39分鐘，25投11中、罰球11中9，攻下34分12籃板6助攻。根據歷史數據統計，恩比德是自2002年歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來，首位能在搶七大戰中砍下如此高分的主宰級中鋒。恩比德在走向休息室時，難掩興奮地接受採訪，回擊了對手的質疑與看衰，他直言：「打敗這些傢伙感覺很爽，但這只是開始而已。」他賽後也與布朗擁抱，兩人仍表達了基本尊重。對於恩比德而言，這場勝利不僅是他職業生涯贏下的第一場搶七大戰，更是他首度跨越塞爾提克這座高山。在此之前，恩比德在季後賽生涯面對塞爾提克隊的系列賽戰績是悽慘的0勝3敗（2018年1：4落敗、2020年0：4遭橫掃、2023年搶七不敵）。今日他帶傷浴血奮戰，不僅打破了自己的季後賽心魔，也率領76人隊成為NBA歷史上第14支在1：3落後下連贏三場晉級的隊伍，更粉碎了塞爾提克隊過去在3：1領先時32勝0敗的「不敗神話」。除了恩比德，今日燃燒45分鐘、高效砍下30分、11籃板、7助攻的二當家馬克西（Tyrese Maxey）同樣功不可沒。這場勝利也是76人隊近44年來（自1982年以來），首度在季後賽系列賽中擊敗宿敵塞爾提克隊。馬克西在賽後受訪時激動地說：「1982年，我想那是在我出生之前的事了。三年前我們有機會擊敗他們，但沒做到，隨後我們在搶七被他們收拾了。這一次我們挺住了，恩比德的復出意義重大，他願意為隊友和球隊犧牲自己，我們深深敬佩他。76人球迷真的不該把這一切當成理所當然。」賽後，慘遭歷史級逆轉的塞爾提克隊總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）難掩失落地表示：「我喜歡我們得到的時間與機會，我喜歡我們的過程，但我討厭這個結果。執教塞爾提克，沒能拿下總冠軍，就永遠意味著一點 —— 你必須做得更好。」隨著這場史詩級搶七大戰落幕，76人隊昂首挺進東區準決賽，接下來將在次輪正面對決同樣晉級的紐約尼克隊。恩比德能否延續不可思議的領袖魔力帶隊前行，全世界球迷拭目以待。