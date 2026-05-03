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效力於奧克蘭運動家2A的台灣好手林維恩今日先發登板對戰響尾蛇2A，首度投滿7局無失分，展現超強壓制力，也寫下旅美生涯代表作。林維恩今日主投七局僅被敲出兩支安打無失分，合計送出六次三振、沒有丟出保送，使用的80球中有60顆是好球，展現超高控球能力。林維恩主投的七局中，有五個半局都是完美的三上三下，賽後防禦率下修到僅1.61。可惜退場後牛棚失守丟掉三分，最終未能拿下勝投。其他台灣好手，在巨人新人聯盟的陽念希和李晨薰同場登板，陽念希後援1局飆1K無失分、防禦率0.00，李晨薰後援2局被敲2安失2分、防禦率9.00。另外效力費城人的潘文輝今天後援1.1局，用19球有12顆好球，最快球速來到97.2英哩，也是他傷癒復出後測出的最快球速，飆出3次三振，被敲1支安打無失分，賽後防禦率降至4.50。