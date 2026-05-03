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洛杉磯道奇隊今（3）日在客場以2：3不敵聖路易紅雀隊，不僅苦吞本季最長的4連敗，打線更是陷入嚴重低潮。擔任先發第一棒、指定打擊的日籍巨星大谷翔平此役4打數毫無建樹、苦吞2次三振，近期已連續14個打席沒有安打，創下個人本季最慘紀錄。賽後，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）臉色嚴肅地指出，大谷與整體打線因為陷入低潮而顯得過於急躁，導致攻擊節奏徹底失衡。本場比賽中，道奇隊先發投手佐佐木朗希雖然在第3局被敲出全壘打失掉3分，但隨後穩住陣腳，主投6局失3分，繳出大聯盟生涯首場優質先發（QS）。然而，道奇隊的打線卻再次拖了後腿，前5局雖然局局都有人上壘，卻瘋狂吞下4次雙殺打，攻勢被徹底瓦解。雖然道奇隊在9局上半2出局後，靠著蒙西（Max Muncy）與帕赫斯（Andy Pages）的連續適時安打追回2分，但最終仍以1分之差惜敗，苦吞4連敗。至此，道奇隊已連續5場比賽沒有擊出全壘打，創下自2015年5月16日至21日以來，睽違11年的最慘紀錄；連續4場比賽得分在2分以下，也顯示出球隊貧打問題極其嚴重。大谷翔平在這場比賽中4次站上打擊區，依舊一安難求。此役過後，大谷翔平近2場比賽合計9打數沒有安打，且連續14個打席無安打，陷入本季最嚴重的低迷期。總教練羅伯斯在賽後記者會上，神情嚴肅地對大谷翔平與團隊打線的力不從心提出了批評。羅伯斯表示：「大谷在主場時狀態已經回溫，但這2場比賽他打得有點急躁，出現了追打壞球的情況。當球隊打不好的時候，每個人都會自然地想著『我必須多做點什麼』，這導致本該選到保送的球，大家都忍不住揮棒，團隊整體呈現空轉、做得太過了。」隨著大谷翔平陷入安打荒，美國媒體也開始出現質疑的聲音。《洛杉磯時報》專欄記者Jack Harris在社群上直言不諱地指出：「大谷最近完全沒有給予打線實質幫助，在這個系列賽中他甚至連1次都沒有上壘，自本周以來，他的打擊熾熱的手感便已完全熄滅。」而當大谷陷入低潮時，道奇隊的比賽就變得非常艱難。