2026年世界團體桌球錦標賽近日在英國開打，不料，台灣女團卻疑似在比賽場館安檢時，遭到現場工作人員不當肢體接觸，疑似出現「性騷擾」。女團教練鄭佳奇昨（2）日於個人社群平台公開批評此事，國際桌球總會ITTF今天正式發表聲明，嚴肅表達，「運動員的安全與尊嚴不容妥協」，強調目前已介入調查中，不過目前隊伍並無公開受害選手姓名。
台灣女團小將首戰勢不可擋！不幸遭安檢人員性騷擾
台灣女圖昨天在世界團體桌球錦標賽開紅盤，直落三擊潰韓國，雖兩國是無關晉級的「練兵」戰，但可見台灣女團勢不可擋。然而勝利背後，教練鄭佳奇卻發instagram黑底白字限動控訴，「安檢人員對我方選手有不當肢體接觸，甚至出現疑似性騷擾行為。」
目前團隊並無公開受害選手姓名，鄭佳奇昨天強力要求ITTF給予明確回應與調查結果，保障運動員基本尊嚴。對此，ITTF今早首度發聲，但未提及隊伍，但表示ITTF、世界桌球職業聯盟（WTT），以及今年的賽事委會（LOC）都已知悉並關注此事。
ITTF公開發聲：不容妥協！鄭佳奇盼能查清真相
ITTF表示，「對今日一名女運動員的投訴深表關切，該運動員在今日入場安檢時遭安檢人員不當肢體接觸。」隨後嚴肅表達立場，「運動員的安全與尊嚴不容妥協。」並解釋，每位運動員都應在任何時間、任何場所感受到安全、受尊重和保護。此類事件完全不可接受。
對於鄭佳奇要求的調查，ITTF則回應「事實調查與安全保障工作正在進行中」，但隨後提及，「我們意識到，英國目前正處於安全威脅等級提升的狀態，因此賽事場館必須實施嚴格的入場管控措施。」但仍然不能容忍損害運動員的行爲。
對於ITTF公開聲明，鄭佳奇也在第一時間回覆「感謝ITTF發聲與重視此事，堅定維護運動員的安全。」他也感謝各單位支持與協助，希望可以順利推動後續調查。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣女圖昨天在世界團體桌球錦標賽開紅盤，直落三擊潰韓國，雖兩國是無關晉級的「練兵」戰，但可見台灣女團勢不可擋。然而勝利背後，教練鄭佳奇卻發instagram黑底白字限動控訴，「安檢人員對我方選手有不當肢體接觸，甚至出現疑似性騷擾行為。」
目前團隊並無公開受害選手姓名，鄭佳奇昨天強力要求ITTF給予明確回應與調查結果，保障運動員基本尊嚴。對此，ITTF今早首度發聲，但未提及隊伍，但表示ITTF、世界桌球職業聯盟（WTT），以及今年的賽事委會（LOC）都已知悉並關注此事。
ITTF公開發聲：不容妥協！鄭佳奇盼能查清真相
ITTF表示，「對今日一名女運動員的投訴深表關切，該運動員在今日入場安檢時遭安檢人員不當肢體接觸。」隨後嚴肅表達立場，「運動員的安全與尊嚴不容妥協。」並解釋，每位運動員都應在任何時間、任何場所感受到安全、受尊重和保護。此類事件完全不可接受。
對於鄭佳奇要求的調查，ITTF則回應「事實調查與安全保障工作正在進行中」，但隨後提及，「我們意識到，英國目前正處於安全威脅等級提升的狀態，因此賽事場館必須實施嚴格的入場管控措施。」但仍然不能容忍損害運動員的行爲。
對於ITTF公開聲明，鄭佳奇也在第一時間回覆「感謝ITTF發聲與重視此事，堅定維護運動員的安全。」他也感謝各單位支持與協助，希望可以順利推動後續調查。