我是廣告 請繼續往下閱讀

▲塞爾提克這輪系列賽之所以從領先打到被翻盤，最重要的分水嶺無疑是恩比德的強勢復出。（圖／美聯社／達志影像）

▲在關鍵的G7中，綠衫軍的三分球手感再度陷入冰凍，連續3場比賽團隊三分命中率不到三成。（圖／美聯社／達志影像）

▲在今日的生死戰中，攻下33分9籃板的杰倫·布朗已拼盡全力。（圖／美聯社／達志影像）

▲雙探花個人的高光表現，最終仍未能換來球隊的晉級。（圖／美聯社／達志影像）

2025-26賽季東區季後賽首輪在今（3）日畫下最震撼的句點。排名東區第2的波士頓塞爾提克隊，在主場進行的第七戰（G7）中以100：109不敵費城76人隊，在一度取得大比分3：1領先的絕對優勢下，慘遭對手連下三城、以3：4遭到淘汰。費城76人隊在當家巨星恩比德（Joel Embiid）帶傷復出的情況下，徹底扭轉了這輪系列賽的局勢，成功上演震驚聯盟的「下克上」奇蹟。而對於提早放暑假的塞爾提克而言，這個休賽季他們必須正視陣容中懸而未決的4大難題。塞爾提克這輪系列賽之所以從領先打到被翻盤，最重要的分水嶺無疑是恩比德的強勢復出。塞爾提克隊史過去面對3：1領先時戰績是32勝0敗，但這項不敗神話卻被帶著盲腸手術傷口、雙膝反關節傷勢浴血奮戰的恩比德親手粉碎。恩比德在復出後的4場比賽中率隊奪下3勝1敗，在G7生死戰更狂轟34分12籃板6助攻，徹底打爆綠衫軍禁區。塞爾提克主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）與中鋒克塔（Neemias Queta）賽後皆坦言：「恩比德的歸隊改變了整輪系列賽，他讓76人變成了完全不同的球隊。」綠衫軍之所以拿恩比德毫無辦法，與季前失去「雙塔」霍福德（Al Horford）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）有著絕對的關係，這兩人本賽季已經加入金州勇士隊。過去霍福德在防守恩比德時相當有一套，總能有效壓制大帝的進攻效率，但如今少了這兩位經驗豐富的長人，儘管新援克塔偶有佳作，但他顯然不具備在大賽中單防恩比德的等級。缺乏合格的禁區解答，讓綠衫軍的防線在恩比德面前形同虛設。塞爾提克教練團長期信奉「三分球產量」的進攻理念，甚至產生了「7場比賽中至少必須有4場比賽三分球進球超過15顆」的執念。然而，這種單一且偏執的戰術體系在刺刀見紅的季後賽遭到了重大打擊。在關鍵的G7中，綠衫軍的三分球手感再度陷入冰凍，連續3場比賽團隊三分命中率不到三成。當外線無法投進，球隊又缺乏有效的內線進攻手段時，得分便陷入完全停滯。塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣並非綠衫軍失利的根本原因，真正問題在於球隊過度追求三分數量，卻嚴重忽視了得分效率與戰術多樣性。由於塔圖姆在G7因左膝僵硬遺憾缺陣，馬茲拉被迫在生死戰中將謝爾曼、加爾扎以及小羅恩·哈珀提上先發。然而，這三名季後賽經驗極度匱乏的年輕球員，在如此高強度的對抗中完全迷失自我：謝爾曼（Baylor Scheierman）4投0中，僅得6籃板2助攻；加爾扎（Luka Garza）2投0中，僅送出1阻攻；小羅恩·哈珀（Ron Harper Jr.）1投0中，僅貢獻2抄截。三名臨時遞補的先發球員合計7投0中、沒有拿下一分，這也是NBA歷史上首次在搶七大戰中出現「三名首發球員全場得分掛零」的尷尬紀錄。角色球員無法在明星球員缺陣時挺身而出，反而成為攻防兩端的黑洞，直接宣判了綠衫軍的死刑。除了場上的技戰術問題，凱爾特人即將面臨的財務與薪資結構，更是為球隊的未來蒙上了一層陰影。根據記者Brett Siegel的報導，雙探花塔圖姆與杰倫·布朗（Jaylen Brown）下賽季的薪資總和將高達1.15億美元（約合新台幣36.3億）；主力控衛懷特（Derrick White）的合約還剩三年、總額超過9700萬美元。目前綠衫軍陣中雖然有8名合約內球員，但科塔、沃爾什與哈珀皆為底薪級別的球隊選項。這意味著球隊的薪資空間已經徹底被鎖死，在休賽季想要透過自由市場或大型交易進行有感補強的操作空間微乎其微。在今日的生死戰中，攻下33分9籃板的杰倫·布朗已拼盡全力，但本輪系列賽雙探花個人的高光表現，最終仍未能換來球隊的晉級。這場失利提前終結了綠衫軍的爭冠征程，也讓這支賽前被12位ESPN專家一致看好的東區豪權，陷入了關於建隊核心與球隊未來的深度思考。如何在有限的薪資空間下調整陣容、補強軟弱的內線防守，並修正過於偏執的進攻理念，將是綠衫軍總管史蒂芬斯（Brad Stevens）在今年夏天最棘手的考驗。若無法解決這4大難題，這支豪門球隊在強權林立的東區，恐怕將離重返總冠軍的目標漸行漸遠。