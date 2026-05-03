我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）在今年2月的交易大限前被送往華盛頓巫師，雖然巫師後續引進了崔楊（Trae Young）試圖重組戰力，但至今未曾為巫師出戰過任何一場比賽的AD，現在傳出可能在下個賽季開打前再度轉隊。據資深記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，33歲的戴維斯已經厭倦了在重建球隊浪費巔峰期，他希望能加入一支像金州勇士這樣充滿老將與競爭力的隊伍。海恩斯在節目中提到，戴維斯近期在播客節目中重申，他仍渴望贏得年度MVP與年度最佳防守球員（DPOY）等個人大獎，而這些夢想在正值重建、且勝率堪憂的巫師隊幾乎不可能實現。海恩斯直言：「他現在處於一個無法負擔連續兩年不具競爭力的狀態，我認為在下個賽季開始前，他很有可能已經在其他地方了。」儘管勇士本季僅名列西區第10且無緣季後賽，但只要柯瑞（Stephen Curry）還在陣中，這支球隊就始終具備競爭話題。對於戴維斯而言，與一群經驗豐富的老將並肩作戰，遠比在華盛頓帶領年輕球員建立體系來得有吸引力。事實上，在戴維斯被賣到巫師前，原東家獨行俠就曾與勇士接觸過，顯示金州管理層對這位10次全明星長人一直保持高度興趣。勇士本季冒險簽下同樣具備傷病史但價格較低的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），然而波爾辛吉斯在自由市場的去留仍是未知數。若這位歐陸長人決定離隊，勇士禁區將出現巨大缺口，屆時重啟與巫師關於戴維斯的交易談判，將成為管理層的首要目標。