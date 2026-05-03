美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月4日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖路易紅雀的比賽，此戰道奇將推出弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）先發，而紅雀則是推出梅（Dustin May）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（20勝13敗）vs聖路易紅雀（20勝13敗）
比賽時間：台灣時間5月4日（一）早上2：15
✅道奇觀戰焦點：打線能否找回先前手感 終止四連敗
道奇近期打線狀況仍然低迷，長打的發揮不如開季，攻勢也未能有效串聯，得點圈打擊狀況雖有好轉，但得分效率仍非常差。弗勒布萊斯基能否延續先前先發好表現，壓制著紅雀難纏的打者，避免道奇該系列賽被橫掃。
觀戰重點：
1.打線能否找回手感？
2.弗勒布萊斯基能否展現先前壓制力，對付難纏的紅雀打線
✅紅雀觀戰焦點：核心打線能否強勢輸出 延續主場氣勢
紅雀近期在主場展現強大的纏鬥力，核心強打沃克（Jordan Walker）近期打擊手感火燙，加上高曼（Nolan Gorman）在關鍵時刻屢建奇功，兩人能否持續串聯攻勢，將是能否擊敗道奇的關鍵。
觀戰重點：
1.核心打線能否持續火燙輸出，帶動攻勢？
2.先發投手梅對上前東家道奇，能否展現壓制力？
MLB賽程（台灣時間5/4）
12:45 藍鳥 VS 雙城
01:35 太空人 VS 紅襪
01:35 紅人 VS 海盜
01:35 金鶯VS 洋基
01:35 釀酒人 VS 國民
01:40 巨人 VS 皇家
01:40 費城人 VS 馬林魚
02:15 道奇 VS 紅雀
02:20 響尾蛇VS 小熊
03:10 勇士 VS 洛磯
04:05 守護者 VS 運動家
04:07 大都會 VS 天使
04:10 皇家 VS 馬林魚
04:10 白襪 VS 教士
07:20 遊騎兵 VS 老虎
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs聖路易紅雀
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台
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比賽時間：台灣時間5月4日（一）早上2：15
✅道奇觀戰焦點：打線能否找回先前手感 終止四連敗
道奇近期打線狀況仍然低迷，長打的發揮不如開季，攻勢也未能有效串聯，得點圈打擊狀況雖有好轉，但得分效率仍非常差。弗勒布萊斯基能否延續先前先發好表現，壓制著紅雀難纏的打者，避免道奇該系列賽被橫掃。
觀戰重點：
1.打線能否找回手感？
2.弗勒布萊斯基能否展現先前壓制力，對付難纏的紅雀打線
✅紅雀觀戰焦點：核心打線能否強勢輸出 延續主場氣勢
紅雀近期在主場展現強大的纏鬥力，核心強打沃克（Jordan Walker）近期打擊手感火燙，加上高曼（Nolan Gorman）在關鍵時刻屢建奇功，兩人能否持續串聯攻勢，將是能否擊敗道奇的關鍵。
觀戰重點：
1.核心打線能否持續火燙輸出，帶動攻勢？
2.先發投手梅對上前東家道奇，能否展現壓制力？
MLB賽程（台灣時間5/4）
12:45 藍鳥 VS 雙城
01:35 太空人 VS 紅襪
01:35 紅人 VS 海盜
01:35 金鶯VS 洋基
01:35 釀酒人 VS 國民
01:40 巨人 VS 皇家
01:40 費城人 VS 馬林魚
02:15 道奇 VS 紅雀
02:20 響尾蛇VS 小熊
03:10 勇士 VS 洛磯
04:05 守護者 VS 運動家
04:07 大都會 VS 天使
04:10 皇家 VS 馬林魚
04:10 白襪 VS 教士
07:20 遊騎兵 VS 老虎
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs聖路易紅雀
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台