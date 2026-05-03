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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月4日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖路易紅雀的比賽，此戰道奇將推出弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）先發，而紅雀則是推出梅（Dustin May）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（20勝13敗）vs聖路易紅雀（20勝13敗）比賽時間：台灣時間5月4日（一）早上2：15✅道奇觀戰焦點：打線能否找回先前手感 終止四連敗道奇近期打線狀況仍然低迷，長打的發揮不如開季，攻勢也未能有效串聯，得點圈打擊狀況雖有好轉，但得分效率仍非常差。弗勒布萊斯基能否延續先前先發好表現，壓制著紅雀難纏的打者，避免道奇該系列賽被橫掃。觀戰重點：1.打線能否找回手感？2.弗勒布萊斯基能否展現先前壓制力，對付難纏的紅雀打線✅紅雀觀戰焦點：核心打線能否強勢輸出 延續主場氣勢紅雀近期在主場展現強大的纏鬥力，核心強打沃克（Jordan Walker）近期打擊手感火燙，加上高曼（Nolan Gorman）在關鍵時刻屢建奇功，兩人能否持續串聯攻勢，將是能否擊敗道奇的關鍵。觀戰重點：1.核心打線能否持續火燙輸出，帶動攻勢？2.先發投手梅對上前東家道奇，能否展現壓制力？MLB賽程（台灣時間5/4）12:45 藍鳥 VS 雙城01:35 太空人 VS 紅襪01:35 紅人 VS 海盜01:35 金鶯VS 洋基01:35 釀酒人 VS 國民01:40 巨人 VS 皇家01:40 費城人 VS 馬林魚02:15 道奇 VS 紅雀02:20 響尾蛇VS 小熊03:10 勇士 VS 洛磯04:05 守護者 VS 運動家04:07 大都會 VS 天使04:10 皇家 VS 馬林魚04:10 白襪 VS 教士07:20 遊騎兵 VS 老虎📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：洛杉磯道奇vs聖路易紅雀🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台