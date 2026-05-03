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▲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在系列賽中持續以高強度攻防帶動節奏，成為湖人在缺乏完整主控體系下的戰術核心，透過快速突破與防守輪轉撐起整體競爭力。（圖／美聯社／達志影像）

▲里夫斯（Austin Reaves）回歸後有效分擔組織壓力，讓球隊進攻節奏更為平衡，也減輕詹姆斯的持球負擔，使湖人能在攻防轉換中維持更高效率。（圖／美聯／達志影像）

湖人王牌後衛Luka Doncic還在傷停，對湖人打雷霆系列賽「有利」。「湖人vs.雷霆」系列賽我提出這樣的觀點和論述，肯定引起很多爭議、消遣，甚至鄙視、訕笑。雷霆vs.湖人系列賽是六四波，雷霆有六成勝算，但我押冷門湖人，湖人系列賽4：2淘汰雷霆。我沒有瘋，也不是湖人鐵粉，更不是標新立異，單純就是看好季後賽湖人攻防已經蛻變，湖人教練JJ Redick調整和用人有功，尤其是經過運動能力和速度更好火箭六戰考驗，另外就是Luka Doncic系列賽前三戰應該很難傷癒歸隊，對湖人團隊和打法有利。我不是看輕Luka Doncic，Luka仍是王牌超級球星，但湖人季後賽需要打出更強硬防守、輪轉，出球更快、轉移更迅速，同時需要更多突破創造出手空間，才能帶給雷霆防守更多緊迫性和壓力。Luka Doncic出球慢、防守不好、又習慣長時間黏球，湖人進攻只會慢下來，戰術打法更好預測，雷霆也更好對付湖人。季後賽這階段打雷霆，湖人需要先做好三件事：1、打出更強硬防守，湖人淘汰火箭系列賽，湖人4勝中有3勝把火箭得分壓低到98分以下，這是湖人贏球和拉長戰線底氣。2、湖人需要投出水準以上三分手氣，對火箭系列賽湖人4勝三分球命中率超過4成2，前3勝三分命中率甚至達4成6。3、出球更快、控制失誤。湖人41歲老頭LeBron James單核帶領隊友，控球出球果決、攻防轉換更快、突破攻擊更多、為隊友創造更多出手空間。這種快速突破和出球風格，是Luka Doncic沒有的特色，另外就是防守、對位，老頭對火箭系列賽防守有多認真，展現全面性，老頭要做的事太多，但老頭都做到最完美。Austin Reaves傷停四周，對火箭系列賽G5和G6復出，完美解決41歲老頭LeBron James太累太操，場上要承擔太多工作負荷。Austin Reaves持球、組織、突破和三分外線正好可以讓防守組頭龍Marcus Smart更專注在防守帶動，Jake LaRavia和Jarred Vanderbilt兩名前鋒也能專注在防守工事和輪轉協防，老頭不必大包大攬，可以更多專注在攻擊、突破、防守。這就是湖人在季後賽打出更緊密團隊和優質防守對位主因。Luka Doncic繼續傷停，Austin Reaves傷癒復出，41歲老頭LeBron James帶隊，湖人不但能打出更好防守和輪轉速度，同時也能對抗聯盟最頂尖球隊雷霆最完美團隊，老頭也因為Austin Reaves歸隊得到喘息，不必既要控球+還要突破+更要得分+同時保持防守強度和專注力。湖人還是冷門，勝算不到四成，雷霆確實是更好更完整球隊，但我認為季後賽湖人已經蛻變，湖人有機會咬住雷霆，甚至至少可以搶下2-3勝。如果前4戰湖人能打出2勝2敗戰績，系列賽天平就可能改變。湖人是有機會的。