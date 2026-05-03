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費城76人不再只是停留在「理論上很強」的階段，他們正在用行動兌現天賦。曾奪得NBA總冠軍的防守悍將伊曼尚波特（Iman Shumpert）公開表示，全聯盟都應該對這支費城軍團保持高度戒備。在76人驚人地從1比3落後強勢逆轉波士頓塞爾提克後，尚波特直指恩比德（Joel Embiid）正是讓球隊從「假想強隊」脫胎換骨成為「季後賽真實威脅」的關鍵。尚波特在談到76人的轉變時表示：「他們就是那種我們曾經相信過、而現在正活生生站在我們面前發威的恐怖球隊。」他敏銳地捕捉到了這支隊伍在系列賽中展現出的天賦與決心，認為這場黑七奇蹟徹底改寫了外界對費城的刻板印象。費城的這波反攻在TD花園球場的搶七大戰達到巔峰，恩比德以34分、12籃板的數據主宰禁區。更重要的是，恩比德在場上巨大的「吸怪引力」，為馬克西（Tyrese Maxey）與新秀艾吉康（VJ Edgecombe）創造了極佳的發揮空間，徹底摧毀了波士頓的防禦體系。尚波特認為，這種心態上的突破與團隊化學反應，讓2026年版本的76人變得極其危險。恩比德在整個2026年季後賽中，不僅在進攻端予取予求，在防守端的護框與高壓下的策應能力也達到巔峰。最令球迷欣慰的是，他能在高強度對抗中保持健康，這讓76人的天花板正式被打開。尚波特強調，現在進入次輪對戰紐約尼克，76人帶去的不僅是氣勢，更是奪冠等級的實力證明。