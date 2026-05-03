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芝加哥白襪隊日籍強打村上宗隆，在台灣時間今（3）日作客聖地牙哥教士隊的比賽中雖4打數掛零，但目前仍以13轟傲視全大聯盟。有趣的是，村上開季至今擊出的13支長打竟都是全壘打，二壘安打與三壘安打均「掛蛋」，這項極端長打趨勢引發美媒高度關注，有望挑戰「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）以及「鐵錘漢克」阿倫（Hank Aaron）的歷史紀錄。目前以13支全壘打領先全大聯盟的白襪隊內野手村上宗隆，今天對戰教士隊，擔任「第2棒、一壘手」，然而白襪打線全熄火，村上全場4打數無安打，未能連續兩場比賽開轟。不過由於排名第2的洋基隊賈吉（Aaron Judge）與太空人隊艾爾法瑞茲（Yordan Alvarez）今日皆未擊出全壘打，他仍維持大聯盟單獨領先的地位。《今日美國 USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）特別在社群平台指出，「村上宗隆已敲出13支全壘打，但沒有任何二壘安打。」村上宗隆的長打數變成「13-0-0」，連三壘安打都沒有出現過。南丁格爾接著舉例，回顧大聯盟歷史，單季能達成「40轟以上、且二壘安打低於15支」的球員僅4人，其中包括「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）與傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）。貝比魯斯在1932年達成41轟、13支二壘打成績，距離現在最近的一次紀錄則是1973年「鐵錘漢克」阿倫的40轟、12支二壘打。村上宗隆如果能持續維持目前的開轟頻率，且維持低產量的二壘安打，將有望與這些名人堂傳奇並列。且依照村上宗隆目前的開轟進度推算，他還有機會挑戰大聯盟單季63轟的恐怖成績。這位在日職曾締造單季56轟最年輕三冠王紀錄的「村神」，正在挑戰大聯盟首季就讓全美球迷見識到他「不講理」的長程砲火。