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效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威在結束上一場先發任務後，休息僅3天便再度登板。今（3）日面對紅襪隊，鄧愷威在球隊領先的關鍵時刻臨危受命，後援1.1局無失分，成功化解滿壘危機，不僅幫助球隊以6：3擊敗紅襪，個人也順利收下本季第3次中繼成功，展現出色的抗壓性與調整能力。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後坦言，這場比賽原本並未規劃讓鄧愷威登板。球隊原先的計畫是安排他在明天的系列賽最終戰擔任先發投手，但考量到今日比賽的戰況需求，為了確保能穩守住這場勝利，球團決定臨時調整登板順序，將鄧愷威提早推上火線，並由柏頓（Cody Bolton）接替明日的先發重任。事實證明這項調度相當關鍵。此役在7局下半，太空人領先3分但面臨紅襪隊反攻，在2出局一二壘有人的局面下，鄧愷威登板救火。面對代打的吉田正尚雖先投出保送形成滿壘，但他迅速回穩，隨即對下一棒瑞法拉（Ceddanne Rafaela）飆出三振成功拆彈。隨後8局續投更是演出3上3下，用實力回應教練團的信任。鄧愷威本季展現出極高的適應力，在球隊先發輪值與牛棚調度頻繁的情況下，他不僅能勝任不同角色，更成為隊上最出色的投手戰力之一。截至目前為止，鄧愷威累積出賽13場，總計投球局數達到21局。在精準的投球表現下，鄧愷威今年已送出20次三振，僅出現7次保送。此外，他目前繳出防禦率2.57、每局被上壘率1.00以及被打擊率0.187的優質數據。即便身分頻繁轉換，鄧愷威依然以穩定的壓制力，鞏固了太空人隊的投手戰力核心。