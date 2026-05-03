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📍韓華鷹 VS SSG登陸者對戰資訊：

台灣旅韓左投王彥程今（3日）再先發！作客三星獅，將對決外援王牌胡拉多（Ariel Jurado）。原本大邱地區因晨間大雨面臨比賽取消危機，所幸雨勢於中午前停止，球場已撤除防水布。王彥程確定將於台灣時間下午1點出戰，扛起韓華鷹先發重任。《NOWnews》也為讀者整理直撥資訊，不錯過這場「台灣王子」王彥程先發登板日。韓華鷹近期遭遇投手傷病潮，本土王牌文棟柱（Moon Dong-Joo）因肩膀不適遭下放二軍，讓今日先發的王彥程壓力倍增。韓華教練團今日也緊急調度強建旭（Kang Geon-Woo）支援投手陣容。韓華打線則維持前一戰狂敲15安的火熱手感，包括佩拉薩扎（Yonathan Perlaza）與強打姜白虎（Kang Baek-Ho）都將全力支援王彥程。王彥程上月28日先發對決職排名第3的SSG登陸者，開局就被敲轟，後續雖有回穩，繳出主投5.1局，被敲5安、失2分，2次三振、還有3次保送，但無緣勝投，距離第2勝已將近一個月。而這次主場作戰的三星獅則派出表現穩定的外籍強投、來自巴拿馬的胡拉多（Ariel Jurado）應戰，力求中止球隊近期連敗。三星近期進行大規模陣容調整，將資深捕手姜珉鎬（Kang Min-Ho）送往二軍整頓，今日改由金度煥（Kim Do-Hwan）與胡拉多搭檔。在這場「雨後大戰」中，王彥程能否把握機會在異鄉奪勝，成為台灣球迷關注焦點。