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台鋼雄鷹拉上2025年第二輪選進的19歲內野新星朱盟，初登大巨蛋、守備端上受到總教練洪一中好評，今（3）日賽前洪一中談到拉上球員到一軍，認為除了技術端之外，心態也是很重要一環，朱盟去年加入中職後，在二軍持續養成，包含去年下半季到今年球季，在二軍僅有16場出賽、繳出打擊率3成27、13次盜壘與OPS+116好成績後，馬上被拉上一軍開箱，洪一中談到此決定，認為評斷年輕球員能否上一軍的關鍵，除技術端之外，心態反而更重要。「人家說身體素質，但心理素質比身體素質還重要，你心理不夠強的話，有時候就會影響到很多你表現的東西。」洪一中談到選秀盲點，「但是呢，身體素質可以看出來，心理素質很難看得出來。都一定要等到上場、在打的過程當中，你才可以慢慢地去發現。」「有的人就是在重要關鍵，就有辦法發揮出來；啊有的人是平常不錯，但是重要關頭就會『縮』、就會緊張啊或什麼。這個都要用數據來去證明。」洪一中最後提到，選秀是一回事，但選進來以後，主要就是觀察球員在場上的發揮，尤其在不同場面下，能否把訓練內容完整呈現在場上。