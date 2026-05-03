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中華職棒味全龍外野手郭天信昨（2）日遭到富邦悍將投手廖任磊151公里速球擊中膝蓋，當場倒地不起，龍隊總教練葉君璋立刻走出休息室關心子弟兵，並且瞪向廖任磊，雙方在言語上有交談。葉總今（3）日賽前受訪時表示，郭天信膝蓋無大礙，他也不諱言當下是對廖任磊說，「刁工？（故意的？）」葉總表示，「老實說（觸身球）沒什麼，只是說有打到膝蓋，才會有那種（情緒），因為是危險的地方。不過至少沒事啦，大家都擔心。」前役7局下，郭天信遭悍將後援投手廖任磊151公里的觸身球擊中膝蓋，痛倒在地無法自行站立，最後由隊友李展毅揹下場。當時轉播鏡頭拍到廖任磊馬上脫帽道歉，面露懊惱的表情。龍隊總教練葉君璋則是走出休息室關心子弟兵傷勢，還回頭瞪向廖任磊，雙方有言語上的交談。葉總在今日賽前指出，郭天信目前膝蓋沒問題，其實能上場比賽，但保險起見還是先從板凳出發，葉總幽默表示，「（打中）膝蓋還有辦法（出賽）也是蠻厲害的，可能球還不夠快，（砸到膝蓋的球）球壞掉了。」葉總直言，膝蓋其實很脆弱，因此當下會覺得滿恐怖的，也會擔心子弟兵的狀況。葉總也不諱言，當下是對著廖任磊說，「刁工？（故意的？）」他解釋，知道對方投捕應該不是故意的，「反正就配內角，丟到人就丟到人，這種心態不算故意吧，只是『故意不小心』、『不小心故意』。」葉總認為，觸身球在比賽中一定會遇到，「本來就要投內球，（控球）就是這樣才自然，故意丟還不一定丟得準，頂多就打到人，不然有什麼心態？」葉總說，自己不算情緒上來，只是很嚴肅，至於對廖任磊喊聲，葉總直言，「我怕他聽不到，當然比賽這種事情是一定會遇到，就很正常。」葉總坦言，「老實說（觸身球）沒什麼，只是說有打到膝蓋，才會有那種（情緒），因為是危險的地方。不過至少沒事啦，大家都擔心。」