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台灣左投王彥程今天於韓職（KBO）以韓華鷹先發投手，客場對決三星獅。王彥程主投5局用98球，繳2K、3四壞保送，失3分，其中責失分2分，無關勝負。但他在4局下遭遇亂流，被三星獅42歲老將崔炯宇逮中偏高速球轟出牆，接著韓華鷹守備又全體「離線」，一局失3分，雖王彥程5局下穩住陣腳完成投球任務，但韓華鷹9局下在2分領先情況下，被三星獅敲出再見三分砲，最終6：7敗給三星獅，無緣連勝。王彥程今天再度「投1休4」先發上陣，作客大邱三星獅主場，最大危機在4局下，韓華鷹以2：0領先，三星獅42歲老將崔炯宇在1壞球後，逮住王彥程第2顆起高的143公里速球，硬生生將球扛出牆外，也是王彥程本場挨的唯一一轟。球在擊中瞬間以驚人的速度飛行119公尺，落在右外野觀眾席，為崔炯宇本季第5轟。同局三星靠著保送及安打攻佔一出局滿壘，隨後又憑藉金度煥的適時安打，以及朴承奎的保送推進，加上韓華鷹守備再度「斷線」，讓三星獅以3：2逆轉戰局。5局上韓華鷹追成平手，5局下王彥程續投，最終守住分數沒再失分，離場時雙方3：3，無關勝負。9局下，韓華鷹以6：4領先，不料三星獅不斷敲安，狄亞茲（Lewin Diaz）最終擊出再見三分全壘打，逆轉戰局收下勝利，韓華鷹則以6：7一分之差飲恨。今天王彥程被稱韓職轉播台稱為「王牌投手」，主投5局用球數達98球，面對對手打線展現一定壓制力，只被敲出5支安打，送2K，投出3次保送，失3分，無關勝負。整體內容仍具水準，且僅有3次飛球出局，球路有效壓低對手擊球仰角，製造多顆滾地球。雖韓華鷹今天首局就有兩次美技守備，幫助王彥程解除危機，然而韓華目前團隊失誤仍是聯盟第一，也讓網友們苦笑說，王彥程每次先發都會看見隊友守備失誤畫面。王彥程本季總共出戰七場比賽，過程中皆繳出好投但仍遭遇三連敗，但上月28日對決SSG 登陸者，雖未奪勝投，但幫助球隊奠定基礎，收下勝利。今天王彥程下場時雙方3：3戰成平手，因此同樣未奪勝投，不過遭對手翻盤，而王彥程上次勝投已是上月4日。此戰以前，王彥程累計投出33局，繳出2勝2敗的成績，防禦率維持在2.45，僅被擊出32支安打，失掉15分當中有9分為責失分，並成功將對手全壘打限制在2支。雖然送出14次保送，每局被上壘率（WHIP）為1.39，但同時也送出28次三振，顯示解決打者的能力。