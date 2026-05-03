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▲兄弟主帥平野惠一提到，洋投選擇上一切都還在觀察中，黎克絕對不是沒機會了。（圖／記者林子翔攝）

中信兄弟洋投黎克來台後出賽7場、包含5場先發一勝難求，昨戰雖然投滿6局僅失2分，表現漸入佳境，但今（3）日仍被下放二軍，總教練平野惠一受訪時直言，「洋將來台任務就是幫球隊贏球，所以把他下放是沒辦法的事，也希望他可以隨時做好準備。」黎克昨戰主投6局僅失2分，投出來台至今代表作，但打線熄火，黃衫軍最終遭到完封，平野惠一肯定黎克表現，但也提到洋投與本土投手的差別，「因為如果是像台灣投手的話，我們就是要求丟長局數，然後盡量少失分，可是對洋投要求就是會不太一樣，除了要丟長局數之外，失分還要比對方的失分還要更少，這是對洋投的要求。」此外，平野惠一也談到比賽之外的影響力，「我也期待洋投可以對台灣的棒球帶來一些正面的影響，可以讓他們成為台灣選手的好榜樣，讓台灣選手學到更多東西，可以讓他們收到更多不同東西。」中信兄弟本場由昔日王牌德保拉先發，平野惠一提到，關於洋投選擇上，一切都還在觀察中，黎克絕對不是沒機會了，「持續觀察德保拉今天出賽的內容跟結果來決定，黎克不能說完全沒有機會了。」平野惠一希望黎克不要喪失鬥志，「希望他還是要隨時做好待機的準備。」