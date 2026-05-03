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中信兄弟開季至今戰績相較過往掙扎，其中盜壘次數更明顯少於其他球隊，目前23場比賽僅跑出5次盜壘成功，不僅排在全中職墊底，距離首位的味全龍差距多達28次，總教練平野惠一認為，這絕對是球隊目前面臨很大的課題，隨後分析道，這與球隊快腿球員、上壘次數較少有關，再來就是跑壘技術也需要提升。「這確實是我們很大的課題。」當被問到盜壘次數偏少時，平野惠一無奈地點頭，隨後解釋道，「有一部分是我們腳快的選手，上壘次數沒那麼多，比較沒那麼常上壘。然後還有跑壘的技術，這個就是我們攻擊面的課題。」平野惠一隨後從攻守兩端分析，與其他球隊盜壘次數為何有較大差距，「然後就是在守備方來說的話，就是其他隊很明顯的，就是對我們盜壘的企圖非常非常地明顯，我們的那個盜壘阻殺率也比較低。」平野惠一透露，這些狀況其實在之前就有，如果球隊一直贏球，反而會被忽略。攤開數據，中信兄弟去年整年跑出83盜，排在聯盟第4，2024年奪冠那年更是全聯盟最會盜壘球隊，「有些問題是其實不是這幾天才有的，其實一直都存在，只是之前就是掩飾住而已。」「因為如果一直贏球的話，很容易就會被忽略。其實這對我們而言，是一個很好的機會跟時機。」平野惠一認為，「這就是兄弟目前面臨的課題，我們必須要強化這個部分。」