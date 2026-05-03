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亞特蘭大老鷹在休賽季即將迎來一項影響長遠的重大決定。球團目前正深思如何處理23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的合約問題，是該執行明年的球隊選項，還是直接送上一份長期續約合約以確保核心陣容穩定。這名曾是選秀樂透區的天才前鋒，其優異的體型與運動能力，正讓老鷹高層陷入「潛力」與「現實」的拉鋸戰。庫明加目前的合約中包含一項價值2430萬美元的球隊選項。分析指出，若老鷹視庫明加為長期先發或是能改變戰況的第六人，拒絕執行該選項並改簽一份多年續約合約可能是更明智的做法。這不僅能為球隊提供成本確定性，還能在庫明加迎來爆發賽季、身價飆漲之前，先以相對合理的價格將其鎖定。然而，這項決定並非毫無風險。庫明加本季在老鷹的表現雖然穩健，場均繳出12.3分、47.8%投籃命中率及34.6%的三分命中率，但尚未跨入明星球員的行列。如果老鷹選擇執行選項並採取「再觀察一年」的策略，雖然能在短期內保持薪資彈性，但也可能在庫明加於2027年成為完全自由球員後，面臨其他球隊的重金挖角。若庫明加在2026-27賽季出現跳躍式成長，老鷹屆時恐怕得付出更高的代價才能留住這名側翼悍將。在目前的薪資預算下，老鷹管理層必須精準預測庫明加的成長曲線。若能在其真正發光發亮前完成續約，這筆投資極可能在未來幾年內成為性價比極高的神操作。