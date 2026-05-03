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中華職棒富邦悍將廖任磊昨（2）日控球大亂，151公里速球擊中味全龍郭天信膝蓋，引發龍隊總教練葉君璋的不滿，今（3）日賽前受訪時，廖任磊直言，自己絕對不會是故意的，「台灣大家這麼少人，沒有人會這樣（故意觸身），這樣沒有意義。」廖任磊透露，前役結束後，立刻打電話向郭天信道歉，「我有跟他（郭天信）講，我球剛好勾到，他說沒事了，也有點閃躲不及，因為他也想攻擊，這很正常，比賽都會發生。」前役因觸身球擊中郭天信膝蓋引發爭議，廖任磊今日賽前受訪時直言，「球場9000多人，看也都知道不是故意的，只有沒看比賽才這樣講。我有跟他（郭天信）講，我球剛好勾到，他說沒事了，也有點閃躲不及，因為他也想攻擊，這很正常，比賽都會發生。」廖任磊透露，賽後馬上打電話給郭天信致歉，「我就跟他說聲拍謝，他也說不用這樣，但該做的還是要做，畢竟自己認識的，不過比賽不是你輸就是我贏。」廖任磊說，出手時當下腳沒踩穩，瞬間就知道手勾到，因此直接擊中郭天信的膝蓋，「我不知道聽到什麼聲音，有『扣』一聲，通常打到肉不會有聲音，我聽到聲音後看到他倒在地上，就有點擔心。」對於龍隊總教練葉君璋質問「是不是故意的」，廖任磊直言，自己不會是故意要投觸身球，「我笑笑著回『怎麼會是故意』，兩出局後就是要解決打者，我怎麼會想要保送他，多1個保送多1個危險。我做不好的事情，是我要調整的地方，我上去就專心跟打者對決。」廖任磊直言，與郭天信認識很久，雙方也都很熟識，不可能會故意去投觸身球，「台灣大家這麼少人，沒有人會這樣（故意觸身），這樣沒有意義。」廖任磊說，今日若再登板，還是做好自己該做的事情，「如何控制好節奏，該抓的局數完成，交給下一位投手，這是每天進到球場的目標，每天都是歸零，看身體狀況去調整。」