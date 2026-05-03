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中信兄弟今（3）日賽前宣布將新洋投黎克下放二軍，他本季出賽7場包含5場先發一勝難求，防禦率4.91，他談到關於勝投尚未開張的心情強調平常心面對，還以過去在大聯盟費城人最後1年來比喻，「棒球就是這樣，這也是棒球美好的地方，常常我們可能盡量做好或是表現得不錯，可是結果不會是我們想要的，所以每一場比賽，只能盡量專注在正面的東西上。」黎克透露，過去職業生涯也有很長時間沒有勝投進帳，「就像在那個費城人最後1年，我也有很多場蠻好的先發，可是就是會因為種種的原因，沒有辦法拿到勝投。」該年黎克出賽4場、防禦率5.06，但於5.1局就狂飆8次三振，展現一定球威。黎克同樣平常心看待自己下二軍這件事，「畢竟中職規矩就是只能有3個洋將在一軍名單上。雖然現在被下放二軍，但我會為了下一次先發，可能在二軍的練習賽或者是下一次回來一軍的比賽去做好準備。」談到加盟中職後表現越來越好，他認為這段時間都在加強變化球控制，「每一次牛棚的時候，我都會去練習變化球進壘位置。」去年在日職投出好成績的黎克，隨後也比喻台日打者差距，直言台灣打者比較積極出棒，所以投球策略上得更多變。「主要是改善變化球的進壘位置，這個聯盟的打者很積極，如果球沒有進好球帶，他們就會放掉，所以在牛棚特別針對變化球做調整，雖然不可能每球都投到完美位置，但希望能更將變化球執行到位。」黎克昨戰投滿6局僅失2分，透露自己蠻開心，來台後第一次把投球局數拉比較長，此外也稱讚隊友守備，「昨天的隊友的守備都非常好。昨天投球感覺沒有到最好，在這樣狀況下，我還是可以投到6局失2分，對結果算是蠻開心的。」