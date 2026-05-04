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▲小熊主帥康塞爾（Craig Counsell）日前質疑聯盟給予道奇特權的爭議發言，直言「大谷條款」是個很爛的規則。（圖／美聯社／達志影像）

小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）先前將矛頭直指日籍球星大谷翔平以及聯盟針對二刀流球員制定的名單規則。康塞爾認為，道奇隊因為擁有一名能投擅打的球員，實質上獲得了額外的投手名額，並稱這是聯盟中唯一針對單一球隊、單一球員所給予的「特殊優待」。然而，這番言論迅速引發體育評論界的反彈，知名球評斯奈德（Matt Snyder）便直言，這並非規則不公，而是因為大谷翔平的存在本身就是一種超越規則的「特殊」。根據大聯盟目前的規則，每支球隊的名單中投手上限為人。然而，當一名球員被界定為「二刀流球員」時，他被視為野手掛牌，這意味著道奇隊在擁有大谷這名頂尖打者的同時，依然可以帶滿13名投手。這在戰術調度上確實是一項巨大優勢，形同擁有「第14名投手」。康塞爾對此感到不解，他認為這本質上是一條為了提升進攻、幫助特定球隊的規則，並用「極度詭異」來形容這種現象。但事實的真相是，這項規則並非為道奇隊量身打造，早在2019年大谷效力於天使隊時，該規定便已存在。大聯盟並沒有給予道奇隊任何特權，聯盟中的30支球隊都遵循同樣的勞資協議。之所以這項規則看起來像「大谷專屬」，是因為全聯盟目前只有大谷翔平一人具備穩定在大聯盟層級同時執行雙重任務的才華。斯奈德在專欄中諷刺地問道：如果康塞爾覺得不公，為何不讓小熊隊的巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）進入先發輪值？或者讓洋基隊的史坦頓（Giancarlo Stanton）登板投球？道奇隊之所以願意掏出的天價合約，看中的正是大谷翔平那種「將兩名明星球員塞進一個名單位置」的能力。這在現代棒球高度精細的分工下，節省出的一個名單位置代表的是更多的調度彈性。與其說是規則偏袒，不如說是道奇隊支付了高昂的溢價來購買這種「名單紅利」。當反對者質疑道奇隊應該因為擁有大谷而減少一個名單位置時，這在邏輯上顯然是荒謬的。大谷翔平是一個人，他無法在場上同時變身為兩個人來佔據位置。事實上，大谷翔平在打擊區出現的頻率遠高於投手丘。以去年為例，他作為指定打者出賽158場，而作為投手僅出賽14場；今年至今，他已有27場以DH出賽對比4場先發投球。這種失衡的出賽比例，讓他在歸類上必須被視為野手，而他能投球這件事，完全是他個人才華的展現，而非名單上的「漏洞」。道奇隊那驚人的薪資總額與連霸實力，讓任何微小的優勢都被放大檢視。但歸根究柢，這場爭議的本質是「酸葡萄心理」。如果各球團認為這項規則不公平，解決方法並非修改規則來限制才華，而是去尋找或培養下一位具備二刀流能力的超級巨星。在大聯盟這個弱肉強食的世界裡，規則對每個人都是平等的，只是當大谷翔平站在那裡時，平等的規則就會顯得格外不平等。