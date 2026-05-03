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中華職棒富邦悍將投手廖任磊昨（2）日一顆151公里的火球，直接砸到味全龍郭天信的膝蓋，引發龍隊總教練葉君璋不滿，悍將捕手戴培峰今（3）日賽前強調「非故意」，更表示球隊沒有本錢故意投觸身球，「我們不是那種比賽搞砸也沒關係的球隊，每一場都要贏，那個情況絕不可能做這種事情。」戴培峰直言，不會因為前役有觸身球爭議，今日就不配內角球。戴培峰今日賽前受訪時，澄清配球絕對不是故意的，「丟到阿信（郭天信）的膝蓋，我覺得是蠻危險的位置，當然很抱歉，這絕對不是故意的。」戴培峰還原當下配球，「前2個打席都是外角球被敲安打，這打席想配內角也蠻合理的吧？也不是說很危險一直丟（內角），第一顆是配外角，投手搖頭然後改丟內角，做不同的好球帶攻擊。」戴培峰直言，當時球隊領先3分，最不希望的狀況就是壘包的堆積，「磊哥（廖任磊）的控球狀況比較不穩定，那我們預防的一定是保送跟觸身球。我覺得被打安打沒關係，當過捕手的都知道，保送跟觸身球在那個情況一定是首先要避免的，我覺得對球隊很危險，所以我不可能會這樣做。」戴培峰說，龍隊目前戰績很好，重要的選手被觸身球，他能理解對方總教練一定會有反應，「對方怎麼想、怎麼講，我們沒辦法控制，我們知道我們沒有這樣做（故意），繼續做我們該做的事情。」戴培峰直言，自家球隊沒有本錢去丟對方觸身球，「我們不是那種比賽搞砸也沒關係的球隊，每一場都要贏，那個情況絕不可能做這種事情。」戴培峰指出，就算前役出現觸身球，今日的比賽，該投的內角球還是要投，「因為我們確實不是故意要丟到他，今天該做的還是要做，不要說因為昨天他們的想法怎麼樣，改變到我們該丟的球。」