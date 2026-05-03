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《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集節目介紹PLG洋基工程的主題日，分享球星當日穿什麼，後衛李漢昇不僅準備禮物給球迷，也談到自己穿上Kobe 6的原因，此外還有包含張伯維、呂冠霆與狀元郎葉惟捷等人。李漢昇透露，自己很常穿著KOBE 6，「就是很適合我，剛好穿這雙又打得不錯，因為我原本就是寬腳板，所以原本穿尺寸的時候就會穿比較長一點點。」呂冠霆則是穿著Nike GT Hustle 3，「因為它的底就是GT系列，整體腳感很Q很彈，我就很喜歡這種腳感，畢竟我們就比較少在做一些變向，就不用那麼貼地，至於為什麼是粉紅色，因為這雙是我老婆買給我的生日禮物。」後續，張伯維、狀元郎葉惟捷等人也談到球鞋選擇，後者穿上一代神鞋Nike GT Cut 1，「因為我的腳其實偏窄，所以是細長型的腳，然後它其實蠻包覆我的腳。」隨後葉惟捷也提到Nike GT Cut 1因為鞋墊關係，很難上腳的過程。