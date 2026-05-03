NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪搶七大戰明（4）日登場！東區兩組系列賽同步引爆終極決戰，底特律活塞隊主場迎戰奧蘭多魔術隊，力求終結這段從鬼門關前爬回來的逆轉之旅；克里夫蘭騎士隊則坐鎮主場，迎戰傷兵滿營卻仍憑一記絕殺強行拖入搶七的多倫多暴龍隊。《NOWNEWS》也為讀者整理今日的比賽賽前重點訊息。
🟡本文重點摘要
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📍2026年NBA季後賽賽制
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🏀 底特律活塞（1） VS 奧蘭多魔術（8） 台灣時間 5/4（一）03:30｜活塞主場
東區首輪搶七大戰第一砲，由活塞與魔術率先點火。活塞在上一場G6於客場上演史詩級逆轉，在一度落後24分的絕境下，靠著康寧漢（Cade Cunningham）末節獨拿19分、全場砍下32分10籃板的統治級表現，以93比79強吞魔術，硬是將搶七帶回底特律主場。
魔術在G6第四節陷入16投不中的進攻低潮，能否在G7調整狀態將是關鍵。主力班切羅（Paolo Banchero）例行賽場均22.2分、8.4籃板，仍是魔術最大依仗，但傷兵問題雪上加霜——主力鋒線弗朗茨·華格納（Franz Wagner）因小腿傷勢確定缺陣，艾薩克（Jonathan Isaac）則列入觀察名單。活塞方面，休格（Kevin Huerter）同列觀察名單，但主力陣容預計完整出賽。
🏀 克里夫蘭騎士（4） VS 多倫多暴龍（5） 台灣時間 5/4（一）07:30｜騎士主場
本日壓軸同樣是東區搶七對決。G6暴龍在主場靠著巴雷特（RJ Barrett）加時賽最後1.2秒的高彈框神奇入網，以112比110驚險擊敗騎士，將系列賽扳成3比3平。騎士全場表現最亮眼的是探花莫布里（Evan Mobley），全場攻下26分帶隊血戰，米契爾（Donovan Mitchell）末節覺醒獨拿11分，無奈功虧一簣。
G7移師克里夫蘭，騎士重獲主場優勢。米契爾例行賽場均27.9分是球隊最強火力，哈登（James Harden）雖在G6手感欠佳，但貢獻12分、9籃板、9助攻的準大三元，防守端的串連仍是暴龍體系的核心。暴龍方面，英格拉姆（Brandon Ingram）因腳跟傷勢列觀察名單，奎克利（Immanuel Quickley）則確定缺席。
12年首見 東區大局勢徹底陷入混亂
東區在首輪便迎來了三組搶七的歷史級名場面，這是自2014年以來，NBA首次在單一分區出現三組首輪搶七大戰，隨著費城76人在3日以109：100擊退波士頓塞爾提克後，騎士、活塞、魔術、暴龍4支隊伍將爭搶最後兩張準決賽門票。
NBA 東區季後賽首輪搶七大戰賽程一覽
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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🏀 底特律活塞（1） VS 奧蘭多魔術（8） 台灣時間 5/4（一）03:30｜活塞主場
東區首輪搶七大戰第一砲，由活塞與魔術率先點火。活塞在上一場G6於客場上演史詩級逆轉，在一度落後24分的絕境下，靠著康寧漢（Cade Cunningham）末節獨拿19分、全場砍下32分10籃板的統治級表現，以93比79強吞魔術，硬是將搶七帶回底特律主場。
魔術在G6第四節陷入16投不中的進攻低潮，能否在G7調整狀態將是關鍵。主力班切羅（Paolo Banchero）例行賽場均22.2分、8.4籃板，仍是魔術最大依仗，但傷兵問題雪上加霜——主力鋒線弗朗茨·華格納（Franz Wagner）因小腿傷勢確定缺陣，艾薩克（Jonathan Isaac）則列入觀察名單。活塞方面，休格（Kevin Huerter）同列觀察名單，但主力陣容預計完整出賽。
本日壓軸同樣是東區搶七對決。G6暴龍在主場靠著巴雷特（RJ Barrett）加時賽最後1.2秒的高彈框神奇入網，以112比110驚險擊敗騎士，將系列賽扳成3比3平。騎士全場表現最亮眼的是探花莫布里（Evan Mobley），全場攻下26分帶隊血戰，米契爾（Donovan Mitchell）末節覺醒獨拿11分，無奈功虧一簣。
G7移師克里夫蘭，騎士重獲主場優勢。米契爾例行賽場均27.9分是球隊最強火力，哈登（James Harden）雖在G6手感欠佳，但貢獻12分、9籃板、9助攻的準大三元，防守端的串連仍是暴龍體系的核心。暴龍方面，英格拉姆（Brandon Ingram）因腳跟傷勢列觀察名單，奎克利（Immanuel Quickley）則確定缺席。
東區在首輪便迎來了三組搶七的歷史級名場面，這是自2014年以來，NBA首次在單一分區出現三組首輪搶七大戰，隨著費城76人在3日以109：100擊退波士頓塞爾提克後，騎士、活塞、魔術、暴龍4支隊伍將爭搶最後兩張準決賽門票。
NBA 東區季後賽首輪搶七大戰賽程一覽
|對戰組合
|目前比分
|搶七大戰主場歸屬
|克里夫蘭騎士 vs. 多倫多暴龍
|3：3
|克里夫蘭騎士
|底特律活塞 vs. 奧蘭多魔術
|3：3
|底特律活塞
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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🟡電視轉播：
緯來體育台
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