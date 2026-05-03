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▲味全龍郭天信昨日遭觸身球擊中膝蓋，經過檢查已無大礙。（圖／記者陳柏翰攝,2026.5.3）

中華職棒味全龍外野手郭天信昨（2）日遭到富邦悍將投手廖任磊151公里速球擊中膝蓋，痛到倒地無法自行退場，最後被隊友揹下場。今（3）日郭天信正常參與訓練，膝蓋經過檢查無大礙，但保險起見從板凳出發，賽前受訪時，郭天信認為廖任磊不是故意的，「大家一直罵他，我覺得沒什麼必要。」郭天信表示，膝蓋被砸到當下非常不舒服，「心裡想說完蛋了，但後面檢查沒什麼問題，今天起床後也沒什麼感覺。」郭天信知道廖任磊因為這顆觸身球，在網路上被罵翻，「我覺得磊哥（廖任磊）不是故意的，大家一直罵他，我覺得沒什麼必要。」郭天信直言，當時戰況膠著，投手不可能故意投觸身球堆壘包，「我覺得（觸身球）就是球員會面臨到的風險，也是比賽的一部分，我覺得沒有必要去罵磊哥。」郭天信說，昨晚有接到廖任磊的電話，「他有跟我道歉，我也跟他說沒事，主要是骨頭也沒怎樣，算不幸中的大幸。我們也前也是隊友，交情很不錯，當下戰況緊張，可能球迷反應會比較大，這都是正常反應。」郭天信透露，過去只有自打球擊中膝蓋的經驗，觸身球倒是同一次，「最近很常被丟到，如果不是（膝蓋），還不錯啊，可以上壘。」聽到葉總在他被觸身球後情緒激動，郭天信說，「我覺得也是很正常吧，因為那一局就是蠻有機會（逆轉），誰都想贏，難免會有一些情緒。我相信別隊總教練如果遇到一樣的狀況，也是會有類似的反應。」