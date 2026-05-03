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▲王彥程本場先發上丘後，特別用手指寫下1，才開始準備投球，為受傷的隊友文東珠表達祝福舉動，讓一票韓國球迷再度被圈粉。（圖／取自轉播）

本季轉戰韓國職棒的台灣左投王彥程，不僅場上繳出王牌表現，各種為人、暖舉也受到球迷喜愛。今（3）日面對三星獅開打前，王彥程首局登板時，刻意先在投手丘的紅土上，用手指寫下數字「1」，不僅為身穿「1號」背號的韓華鷹受傷隊友文東珠祝福，也強調他與球隊並肩而戰的決心，暖男小細節全被轉播單位拍下，讓韓國球迷全哭慘，「你怎能不愛他」、「這就是王女婿的為人」、「真的很榮幸他可以加入韓華鷹」王彥程本季轉戰韓國職棒，成為台灣現役唯一一位在韓職打拼的球員，也是史上第2位，他用心融入球隊，好相處的個性也與投手群打成一片，許多影片中都可以看到老大哥柳賢振與王彥程展現好交情，此外每當王彥程先發上場前，本土王牌「火球男」文東珠也會在休息區大喊中文：「加油！」幫王彥程打氣。文東珠休賽季受到右肩傷勢影響，甚至辭退經典賽，直到3月下旬復出，但球速大幅下降，本季至今6場先發僅1勝1敗、防禦率5.18，狀況與巔峰時期相差甚遠，近日又回到傷兵名單，接受進一步治療。本場對決三星獅賽前，王彥程登板投出第一球時，畫面拍到他默默彎下身，在投手丘紅土寫下1，隨後還用手拍了一下，才起身準備投球，表達與文東珠一起並肩作戰的精神。實際上，除了王彥程之外，今日韓華鷹打者頭盔前側、帽子上，也用麥克筆寫下1號，同樣是為了祝福文東珠早日康復。韓國球迷看到王彥程舉動，紛紛在社群留言，「完美的王女婿」、「他做的一切都好棒」「希望你可以在韓華鷹待到退休」王彥程本場最終用98球投完5局，送出2K、3次四壞保送，失3分中僅有2分自責分，在3：3平手時退場，最終無關勝敗，韓華鷹則以6：7敗給三星獅，無緣連勝，王彥程上一次奪勝已經要追溯至4月4日，本場沒拿到勝投後，也確定超過1個月沒嘗到勝投滋味。