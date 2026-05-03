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效力於韓職韓華鷹的王彥程今（3）日對決三星獅，他製造滾地球的能力亮眼，首局隊友2個美技守備讓王彥程舉起雙臂燦笑，然而4局下游擊防區守備集體「斷線」，先是盧施煥發生判斷失誤接不到球，雙殺失敗，後續隊友又出現2次撲接不成，也讓韓網友發文指，守備失誤造成王彥程用球數被消耗，認為他和老將柳賢振是目前隊中還在硬撐的先發投手，也有韓國球迷不解，「王彥程不知為何，每次登板都會遇到致命的守備失誤。」認為野手守備問題一直尚未解決。「王女婿」王彥程在韓職（KBO）表現亮眼，也累積許多韓國球迷，今天他投1休4，先發登板對決三星獅。王彥程今天被擊出的滾地球多，1局下，隊友展現守備美技，二壘手黃英默跑動中接球傳一壘刺殺跑者，後續三壘手盧施煥也成功攔截，首局就有兩個NICE PLAY讓球迷又驚又喜，連王彥程也舉起雙臂燦笑，台灣網友也笑說「今天終於有隊友了」。然而，4局下王彥程先吞一發陽春砲失1分，隨後三星獅狄亞茲（Lewin Diaz）選到四壞球保送，接著在柳志赫擊出內野滾地球時，由於三壘手盧施煥誤判球的彈跳軌跡，發生接球失誤，讓跑者全部上壘，無法製造雙殺。當一、二壘有人且無人出局時，滾地球再次穿過三游防區，韓華鷹撲接失敗，讓三星獅站上得點圈，結果單局又出現第二次撲接失敗，王彥程也因在滿壘時投出保送，讓三星獅再進帳一分，在該局反超韓華鷹。面對韓華鷹頻頻出現守備失誤，韓國轉播台今天轉播時也表示，「韓華目前團隊失誤仍是聯盟第一」。對此，韓國網友則在Threads上發文表示，「沒什麼好怪教練的，現在也沒有其他投手能用」，並指出盧施煥處理彈跳球時失誤，讓王彥程多投將近20顆球，還多掉了分數，認為王彥程若沒有被消耗球數，有機會投到第6局。也有韓國球迷一一分析韓華鷹投手群，寫下「柳賢振一個人拼命苦撐，但效果也不理想」、「文東柱在WBC因傷退出，硬撐著從開季進輪值，最後還是再次受傷」、「盧施煥從開季就陷入極度低迷」，文中也提及王彥程，「王彥程不知為何，每次登板都會遇到致命的守備失誤」。另外，對於王彥程「投1休4」的緊密行程，韓網也質疑，韓華鷹原本的王牌投手文東珠休賽季受到右肩傷勢影響，復出後表現不佳，防禦率僅5.18，日前又回傷兵名單。先發群中除了較穩定的柳賢振、王彥程外，韓網指出，現在恐怕沒有再培養先發接班人，認為球隊在打擊與投手調度都陷入混亂。韓華鷹二游守備出包已不是第一次，上月16日王彥程先發上陣時，也遭遇隊友漏接、後退接球失手等狀況，當時王彥程失3分，卻都非自責分。王彥程今天繳出5局用98球，繳2K、3四壞保送，失3分，其中責失分2分無關勝負，但原本握有2分領先優勢的韓華鷹，最終遭三星獅逆轉三分砲氣走，6：7無緣連勝。