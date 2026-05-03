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中華職棒統一7-ELEVEn獅投手江少慶睽違596天，再度於一軍先發，今（3）日先發交手樂天桃猿，首局因捕手暴傳失掉1分，總計主投3局失1分（0責失分），僅被敲出1安，送出4次三振、2次四壞球保送，最快球速飆到155公里，前3局打完，獅隊以0：1落後。江少慶前次在一軍先發出賽，已經是2024年9月14日，當時因傷導致去年賽季報銷，季末因林岱安FA案轉戰獅隊，經過長期休養、復健，相隔596天，今日重返一軍，迎接本季初登板。首局面對桃猿開路先鋒何品室融，江少慶連4顆壞球投出保送，不過江少慶馬上回穩，三振掉劉子杰，與陳晨威對決時，何品室融發動盜壘，捕手陳重羽發生暴傳，讓跑者進佔三壘，江少慶讓陳晨威敲出二壘滾地球出局，同時也失掉復出後的第1分，江少慶隨後三振林泓育，結束第1局投球。2局上江少慶保送李勛傑，不過馬上林承飛敲出雙殺打，再讓宋嘉翔敲出右外野飛球出局，形成變相的3上3下。3局上江少慶讓馬傑森擊出飛球出局，但被林政華敲出二壘安打，面對得點圈危機，江少慶穩住陣腳，連續三振何品室融與劉子杰，化解失分危機。獅隊在4局上換投，由左投林詔恩接替投球。總計江少慶此役主投3局失1分（0責失分），用54球，被敲出1安，另外送出4次三振、2次四壞球保送，最快球速155公里。獅隊前4局打完，暫時以0：1落後。