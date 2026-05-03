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▲中信兄弟洋投德保拉相隔近1年回歸，首戰就投出6局僅失1分好投。（圖／記者朱永強攝 ,2026.05.03）

▲台鋼雄鷹曾子祐六局下關鍵時刻，打回全隊第一分。（圖／記者朱永強攝 ,2026.05.03）

▲許基宏一棒打回2分，幫助中信兄弟於比賽前段取得領先。（圖／記者朱永強攝 ,2026.05.03）

中信兄弟歷經昨戰遭到完封，全場9局僅4安打無得分低潮，本場前5局打線依舊靜悄悄，連同首戰最後3局在內，連續17局無得分，本場第6局終於突破封鎖，主砲許基宏滿壘局面一棒打回2分，但先發投手德保拉也在下個半局丟1分，八局下中繼左投錢可倫失守，被魔鷹敲出關鍵安打被追平，第10局曾子祐兩度建功，在突破僵局賽制下敲出再見安打，送回壘上隊友，台鋼雄鷹終場3：2擊敗中信兄弟。中信兄弟首戰2：0贏球，但全場僅3安打，後3局無得分，昨戰打線依舊不振，全場4安打0：2被完封，本場前五局被後勁完全封鎖，僅出現1支安打，累積連17局無得分進帳。所幸黃衫軍第六局終於有攻勢，許庭綸6局上先選到保送上壘，2出局後後勁連續對岳政華、黃韋盛投出保送，滿壘局面下許基宏一棒掃出左外野深遠安打，一棒送回2分，兄弟先馳得點取得2分領先。但下一個半局台鋼雄鷹馬上做出反擊，陳文杰敲出首安後推進至得點圈，隊史首位狀元郎曾子祐關鍵安打追回1分，第八局中信兄弟換上錢可倫中繼，卻被吳念庭狙擊長打，後續魔鷹再掃出關鍵二壘安打，台鋼雄鷹追平比分。兩隊第九局打線都無建樹，比賽進入延長賽，第10局台鋼雄鷹終結者林詩翔狂飆2K成功守住局面，下個半局，狀元郎曾子祐再度建功，面對李振昌敲出中外野再見安打，終場3：2擊敗中信兄弟。