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台鋼雄鷹延長10局3：2擊敗中信兄弟，總教練洪一中賽後心情大好，談到突破僵局制，先攻球隊比較難打、面臨不少抉擇，例如說要不要先搶1分，因此當時投手教練有特別跟洪一中確認，10局上延長賽是不是要換終結者林詩翔上場， 洪一中笑說，「我就說當然！不然要等到什麼時候上？」台鋼雄鷹贏球，除曾子祐再見安打之外，林詩翔上個半局，先守下局面1分未失同樣關鍵，洪一中坦言林詩翔讓他很放心，「他開局其實也0好3壞，我也沒有很緊張，保送也沒關係，剛好填壘包，而且看到後面是陳俊秀，應該也不會短打。 」林詩翔後續三振王政順、陳俊秀，再讓張仁瑋敲出內野小飛球出局，完美守住局面0失分安全下庄，「結果他連三顆進來三振，只能說，不愧是救援王！」談到10局下進攻，洪一中透露原本想讓首棒打者陳文杰短打，但是考慮到李振昌都滑球，然後陳文杰左打，「就跟他說把球掃到那邊（一壘方向），就可以推進了。」「然後那時也想說，後面子祐是右打，因為李振昌滑球很厲害，所以也有點賭陳文杰那棒，這樣多一個機會啦！」洪一中最後笑說，最後陳文杰有達到目的，後面曾子祐也發揮得很好，「就...把握得很好，啊要說什麼，贏球當然都好！」