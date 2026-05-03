效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙明（4）日將重返一軍，先發交手埼玉西武獅隊，徐若熙4月17日面對歐力士猛牛隊遭到KO，僅投1.2局就失掉7分，隔日也下二軍調整。徐若熙今（3）日接受日媒採訪，談到前一場比賽，「對戰歐力士隊時，沒能好好投進好球帶正面對決，下次我會努力控好球，確實與打者週旋。」徐若熙也說，目前能以良好的狀態投入比賽。
徐若熙下二軍17天 明日重返一軍先發
徐若熙4月1日對東北樂天金鷲隊，主投6局無失分，僅被敲出3安、飆出6次三振，初登板就拿下生涯首勝。4月8日面對埼玉西武獅隊，主投7局失1分飆出5次三振，但未獲得打線奧援，吞下本季首敗。生涯前2場先發，徐若熙投合計13局僅失1分，防禦率0.69。
不過4月17日交手歐力士隊，徐若熙慘遭震撼教育，僅投1.2局就失7分，防禦率暴漲至4.91。隔日被下放二軍調整，經過17天的調整，徐若熙將在明日重返一軍先發，再度交手西武隊。
明先發交手西武隊 徐若熙：「會與打者正面對決」
據《日刊體育》報導，徐若熙今日受訪時，談到前一場比賽，「對戰歐力士隊時，沒能好好投進好球帶正面對決，下次我會努力控好球，確實與打者週旋。」在下放二軍這段期間，徐若熙針對整體體能與技術進行了強化，並充滿鬥志地表示，「目前感覺能以良好的狀態投入比賽。」
西武隊目前以15勝16敗排名洋聯第3，軟銀隊則是以16勝13敗排名洋聯第2，西武隊將推出左投菅井信也應戰，本季出賽4場吞下2敗，防禦率3.98，菅井本季與軟銀隊有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率0.82。
我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若熙4月1日對東北樂天金鷲隊，主投6局無失分，僅被敲出3安、飆出6次三振，初登板就拿下生涯首勝。4月8日面對埼玉西武獅隊，主投7局失1分飆出5次三振，但未獲得打線奧援，吞下本季首敗。生涯前2場先發，徐若熙投合計13局僅失1分，防禦率0.69。
不過4月17日交手歐力士隊，徐若熙慘遭震撼教育，僅投1.2局就失7分，防禦率暴漲至4.91。隔日被下放二軍調整，經過17天的調整，徐若熙將在明日重返一軍先發，再度交手西武隊。
明先發交手西武隊 徐若熙：「會與打者正面對決」
據《日刊體育》報導，徐若熙今日受訪時，談到前一場比賽，「對戰歐力士隊時，沒能好好投進好球帶正面對決，下次我會努力控好球，確實與打者週旋。」在下放二軍這段期間，徐若熙針對整體體能與技術進行了強化，並充滿鬥志地表示，「目前感覺能以良好的狀態投入比賽。」
西武隊目前以15勝16敗排名洋聯第3，軟銀隊則是以16勝13敗排名洋聯第2，西武隊將推出左投菅井信也應戰，本季出賽4場吞下2敗，防禦率3.98，菅井本季與軟銀隊有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率0.82。