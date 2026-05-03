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正在英國舉行的2026倫敦世界桌球團體錦標賽今日（3日）爆出開賽以來的最大冷門。被視為衛冕奪冠大熱門的中國男團，在第二階段小組賽第二輪的強強對決中，因為頭號主力王楚欽輪休並未上場，最終大比分以1：3爆冷不敵韓國隊，吞下本屆世團賽的首場敗仗。這場失利不僅引發了乒乓球迷的熱烈討論，更為中國男團接下來的衛冕之路敲響了警鐘。由於本屆賽事賽程極為密集，中國隊必須連續硬碰韓國與瑞典等桌球強權。教練組在考量體能調節與淘汰賽佈局後，決定在今日對陣韓國隊的比賽中讓頭號核心王楚欽輪休，派出了林詩棟、梁靖崑與周啟豪出戰；韓國隊方面也未出全主力，頭號主力張禹珍同樣休戰，改派金章元、吳晙誠與安宰賢等年輕小將應戰。首盤比賽由中國隊新星林詩棟對陣金章元，他發揮穩定，以12：10、11：5、11：2直落三局，3：0輕鬆橫掃對手，為中國隊搶下開門紅。然而，賽場局勢在第二盤風雲變色。中國隊主力梁靖崑迎戰韓國19歲小將吳晙誠，在先贏一局的情況下，被吳晙誠強硬的反手相持連扳三局，最終以1：3落敗。第三盤周啟豪對陣安宰賢也陷入苦戰，以1：3不敵對手。關鍵的第四盤，林詩棟再度上陣對決氣勢正旺的吳晙誠，雙方大戰四局，最終林詩棟以1：3敗下陣來。吳晙誠一人在二單和四單位置接連擊敗梁靖崑、林詩棟，成為韓國隊爆冷贏球的最大功臣。面對隊友接連失利，場邊輪休的王楚欽顯得無比揪心。轉播畫面多次捕捉到王楚欽在場邊雙手合十祈禱，甚至在比賽末段隊友陷入絕境時無奈仰天。作為當前中國男桌的王牌，他深知小組賽落敗雖然不會影響晉級32強淘汰賽，但這意味著到了殘酷的淘汰賽階段，他必須承受更大的搶分壓力。全場比賽結束後，王楚欽和總教練王皓與隊友握手時，臉上的無奈表情溢於言表。賽後，名宿王勵勤也特地留在場邊為神情沮喪、一言不發的林詩棟進行詳細復盤，希望年輕球員能吸取教訓，盡快在小組賽階段查漏補缺。賽後，為韓國隊獨拿兩分的19歲小將吳晙誠興奮地表示：「我們團隊所有人都想戰勝中國隊，大家相互支持、團隊合作，我想這種良好的心態是我們能贏下比賽的最大原因。」而安宰賢也中肯點評道：「每一位中國選手都很優秀，但我覺得他們今天沒有在最好的狀態，這讓我們找到了一些取勝的突破口。」雖然這場敗仗不影響中國男團從小組出線，但這無疑敲響了警鐘。中國男團在今晚19點30分緊接著將迎戰擁有莫雷加德（Truls Moregard）坐鎮的瑞典隊。預期教練組將不敢再大意，會派出王楚欽、林詩棟與梁靖崑的最強陣容應戰，並由王楚欽出任第一單打，力求在小組賽最後一戰中重振軍心。