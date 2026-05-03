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中華職棒味全龍今（3）日持續在天母主場交手富邦悍將，前7局龍隊1分落後，8局下展開反攻，朱育賢從張奕手中敲出追平的陽春砲，完成個人生涯第23單場雙響砲，又靠著悍將的守備失誤攻下逆轉的分，終場龍隊就以6：4逆轉擊退悍將，穩坐龍頭寶座。龍隊此役推出伍鐸（Bryan Woodall）交手悍將鈴木駿輔。悍將開局就先發制人，開路先鋒池恩齊突襲短打成功跑出內野安打，並藉由隊友的推進以及張育成適時安打先馳得點，悍將取得1：0領先。3局下龍隊展開反攻，張政禹保送上壘，並發動盜壘攻佔得點圈，張祐銘補上左外野適時安打，替龍隊打下追平分，雙方形成1：1平手。4局上悍將攻勢再起，孔念恩敲安，李宗賢敲出清壘二壘安打，助悍將要回領先，兩出局後王念好敲出左外野2分砲，連續2天開轟，替悍將取得4：1領先。4局下龍隊有所回應，朱育賢敲出右外野陽春砲，替龍隊追回1分，以2：4落後。鈴木此役主投5局失2分，悍將從6局下啟動牛棚，林栚呈登板投球，龍隊把握換投機會，再度吹起反攻號角，王順和敲出三壘安打，並利用暴投回到本壘攻下第3分，龍隊僅以1分落後，林栚呈失分後回穩，對張政禹、姚冠瑋連續飆出三振。8局下張奕登板，遭龍隊打線反撲，朱育賢敲出右外野追平砲，單場雙響砲，龍隊追成4：4平手，隨後陳子豪敲安、王順和保送，龍隊攻佔一、二壘，張奕雖然讓張政禹敲出飛球出局，但林辰勳的三壘滾地球，王念好發生傳球失誤，免費送給龍隊第5分，郭天信在傷口上灑鹽，高飛犧牲打替龍隊拉開比數，取得6：4領先。9局上林凱威登板「關門」，演出3上3下，終場龍隊就以6：4逆轉擊退悍將，穩坐龍頭寶座。