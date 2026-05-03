我是廣告 請繼續往下閱讀

正在英國舉行的2026倫敦世界桌球團體錦標賽今日（3日）傳回最新戰報。中華桌球代表隊在第二階段小組賽中陷入苦戰，男女團在同日登場的賽事中雙雙失利。其中，中華女團在面對實力強勁的中國女團時，遭對手以3：0橫掃；而由年輕小將出征的中華男團，在主力林昀儒缺陣的情況下，同樣以0：3不敵精銳盡出的日本男團，雙雙無緣勝利。在女團賽事中，中華女團迎戰尋求衛冕的中國女團。雖然中國隊此役讓孫穎莎、王曼昱兩大主力輪休，但實力依舊不容小覷。首盤比賽由中華隊新秀吳映萱對決中國隊蒯曼。吳映萱在此前的小組賽曾爆冷擊敗韓國名將申裕斌、展現極佳的衝擊力，但今日面對蒯曼時未能延續攻勢，遭對手直落三局吞敗。第二盤中華隊葉伊恬與中國隊王藝迪首度交手，雖在局中數度呈現膠著，但經驗豐富的王藝迪仍技高一籌、連下三城拿走勝利。第三盤老將陳思羽對陣陳幸同，同樣遭到對手以3：0輕取。最終，中華女團以0：3不敵中國女團。男團賽事方面，中華男團今日對決日本男團。由於中華隊頭號主力林昀儒此役並未出賽，球隊派出年輕陣容應戰；而前一輪不敵德國的日本男團則背水一戰，派出張本智和與松島輝空等主力領銜的最強陣容，力求觸底反彈。首盤比賽由中華隊小將馮翊新對陣日本名將戶上隼輔。戶上隼輔開局便以11：4、12：10連拿兩局，雖然馮翊新在第三局展現韌性、以11：9扳回一城，但戶上隨即在第四局以11：7鎖定勝局，總比分3：1為日本隊搶下開門紅。第二盤中華隊派出身手不凡的小將郭冠宏挑戰日本一哥張本智和。郭冠宏在連丟兩局後，於第三局展開反撲、以11：7扳回一局，可惜第四局張本智和同樣以11：7還以顏色，郭冠宏以1：3遺憾落敗。第三盤比賽，中華隊洪敬愷面對手感發燙的松島輝空，遭到對手以11：4、11：7、13：11連下三局，總比分0：3遭到橫掃。最終中華男團以0：3不敵日本男團。雖然今日男女團同日吞下敗仗，但由於本屆世團賽的賽制規定，前八種子球隊不論小組賽戰績如何，皆能直接晉級32強淘汰賽，因此今日的失利並不影響中華隊的出線資格。中華男女團將利用接下來的時間積極調整狀態、重整旗鼓，全力在接下來的淘汰賽中爭取更好的名次與表現。