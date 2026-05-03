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正在英國舉行的2026倫敦世界桌球團體錦標賽今（3）日爆出世紀大冷門。在男團第二階段小組賽中，中國男團在頭號主力王楚欽輪休的情況下，最終以總比分1：3不敵韓國隊。這場失利不僅終結了中國男隊自2000年吉隆坡世桌賽以來，長達26年在團體世錦賽中的不敗神話，更讓全場見證了韓國19歲小將吳晙誠的驚人實力。賽後，這位獨拿兩分的「球二代」小將成為韓媒口中的超級英雄，而他的家庭背景也隨之曝光。回顧中國桌球隊在團體世錦賽（世團賽）的統治力，上一次女團全線崩盤是2010年莫斯科世團賽不敵新加坡隊；而男團上一次在世團賽輸球，則要追溯到2000年吉隆坡世團賽決賽不敵瑞典隊。整整26年過去，中國男團在團體世錦賽中雖然多次遇險，但始終能化險為夷。沒想到，這項21世紀以來的不敗紀錄，卻在今日的倫敦世團賽小組賽中遭到終結。儘管根據賽制，前八種子球隊不論小組賽戰績如何皆能晉級32強淘汰賽，這場輸球並不影響中國隊的出線資格，但這記當頭棒喝無疑為中國隊的衛冕之路敲響了警鐘。在這場震撼桌壇的爆冷戰役中，韓國隊的最大功臣莫過於年僅19歲的小將吳晙誠。他在第二盤與第四盤中，接連擊敗了梁靖崑與林詩棟兩位中國隊主力，一人獨拿兩分，展現出遠超同齡球員的超強心理素質與硬實力。吳晙誠之所以備受矚目，除了他驚人的球技，還因為他有一位大有來頭的父親 —— 韓國桌球名將吳尚垠。吳尚垠曾是韓國男桌的重要成員，生涯拿過奧運男團銀牌、世乒賽男單銅牌，是世界乒壇赫赫有名的頂級高手。2007年出生的吳晙誠5歲起就跟著父親打球，從小展現出極高的運動天賦，2022年年僅15歲便破格入選韓國國家隊。在今日的比賽中，吳晙誠將父親傳承下來的高質量技術發揮得淋漓盡致。他那套以反手為核心的強硬相持體系，不僅出球質量高、連續性好，關鍵分處理更是果斷敢打。韓國隊主練、同時也是他父親的吳尚垠在賽後驕傲地表示，吳晙誠今日的發揮超出了所有人的預期，沉穩的表現完全不像是一名19歲的年輕球員。中國男團此役打得極度艱難。除了林詩棟在第一盤3比0擊敗金章元拿下開門紅外，隨後登場的梁靖崑、周啟豪皆在關鍵分上失守，分別以1：3不敵吳晙誠與安宰賢。第四盤再度上陣的林詩棟也未能頂住壓力，最終1：3再度敗給吳晙誠，中國隊大比分1比3吞敗。根據賽後技術統計，中國隊在輸掉的9局比賽中，竟然有高達8局是以僅僅2分的微弱差距惜敗。這說明韓國隊並未在實力上形成碾壓，中國隊真正的致命傷在於關鍵分把握能力不足。這讓坐在場邊的主教練王皓與未上場的王楚欽既著急又無奈。鏡頭不止一次捕捉到場邊的王楚欽反覆跺腳、仰天長嘆、雙手合十祈禱。