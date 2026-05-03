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中華職棒味全龍今（3）日靠著主砲朱育賢單場雙響砲以及對手守備失誤，以6：4逆轉擊退富邦悍將，龍隊總教練葉君璋賽後受訪時，卻沒發現朱育賢敲出雙轟，「哦！他今天雙響嗎？我怎麼沒注意到，我以為他只打1支耶，喔....很厲害呀！」葉總指出，目前團隊的投、打、守都有朝想目標前進，希望能繼續保持下去。龍隊此役推出「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）先發，開局就失掉1分，4局上又挨了王念好的2分砲，總計此役主投6局失4分，被敲出8安，另外送出2次三振、1次保送，靠著打線幫忙，躲過敗投。賽後龍隊總教練葉君璋談到伍鐸表現時，開玩笑說，「表現不好，開玩笑的！他一開始不太穩，但還是撐完了6局，讓我們有機會在最後反攻。」此役龍隊主砲朱育賢在4局下敲出陽春砲，替龍隊追到2分差，8局下再度開轟，替龍隊追平比數，生涯23次單場雙響砲領先全聯盟。有趣的是，葉總卻忘了朱育賢單場雙轟的表現，「哦！他今天雙響嗎？我怎麼沒注意到，我以為他只打1支耶，喔....很厲害呀！」葉總笑說，當然會希望朱育賢的狀況越來越好。葉總也點出陳子豪在8局下敲出的關鍵安打，帶起反攻氣焰，「陳子豪在重要的時候敲出安打，我覺得這是團隊希望看到的樣子，然後繼續前進。不管在投手、打者、守備各方面，都希望繼續保持下去這樣。」